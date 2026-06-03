https://mehrnews.com/x3cdSN ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ کد مطلب 6849748 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه خود، یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه را گرامی داشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 6849748 کپی شد مطالب مرتبط نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع حرم در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه برگزاری موج ۹۴ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه برپایی ۲۰ موکب توسط تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در عید غدیر حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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