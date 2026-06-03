دستگیری کلاهبردار ۳ هزار میلیاردی بازار طلا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول گزارشهای متعدد مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پیشفروش طلای آبشده و شکسته، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
سردار شجاعینسب افزود: بررسیهای فنی نشان داد متهم با معرفی خود بهعنوان فعال بازار طلا، اعتماد شهروندان را جلب کرده و با ارائه فاکتورهای صوری و وعدههای سودجویانه، مبالغ کلانی را تحت عنوان پیشفروش طلا دریافت کرده است.
وی ادامه داد: اما با گذشت زمان و عدم پایبندی به تعهدات، متهم از محل متواری شده که همین امر منجر به طرح شکایت از سوی ۱۴۰ نفر از مالباختگان شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی دقیق پلیس، بیان کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از استانهای مرکزی، تیمهای عملیاتی پلیس آگاهی استان طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، وی را در تهران دستگیر و به خراسان جنوبی منتقل کردند.
وی با بیان اینکه پرونده مذکور هماکنون در مرحله تکمیل تحقیقات و طی سیر مراحل قانونی جهت ارجاع به مراجع قضایی قرار دارد، تأکید کرد: پلیس با تمام توان برای احقاق حق مالباختگان و بازگشت اموال مردم تلاش خواهد کرد.
سردار شجاعینسب با هشدار نسبت به کلاهبرداریهای سایبری در حوزه خرید و فروش طلا و زیورآلات، افزود: متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از فضای مجازی، اقدام به فریب شهروندان بهویژه بانوان میکنند.
وی بیان کرد: از مردم خواستاریم به هیچعنوان به پیشنهادهای غیرواقعی، وعدههای سودهای نجومی و قیمتهای خارج از عرف بازار توجه نکرده و از واریز هرگونه وجه به حساب افراد ناشناس و اعتماد به کانالها و سایتهای فاقد مجوز، جداً خودداری کنند.
سردار شجاعینسب ادامه داد: همچنین پیش از انجام هرگونه معامله کلان، تحقیقات لازم را از طریق مراجع قانونی و متخصصان امر انجام دهید تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.
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