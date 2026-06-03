رهبر جنبش اسلامی «النهضه» تونس به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه تونس روز سه شنبه راشد الغنوشی ۸۴ ساله رهبر جنبش اسلامی النهضه این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. این حکم در خصوص پرونده موسوم به سرویس مخفی جنبش النهضه صادر شده است.

شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریسم در دادگاه بدوی تونس، چند حکم دیگر را که از ۱۰ سال تا حبس ابد متغیر بود، صادر کرد.

در این جلسه دادگاه افراد مذکور به جرایم تروریستی متهم شدند. مصطفی خذر، رضا البارونی، الطاهر بوبحری، کمال العیفی و هفت تن دیگر به حبس های طولانی مدت و ابد محکوم شدند.

این پرونده در سال ۲۰۲۲ مطرح شد. در آن زمان دادستان کل و وکلای شکری بلعید و محمد براهمی فعالان سیاسی تونسی که در سال ۲۰۱۳ ترور شده بودند یک شکایت نامه تنظیم کردند.

در همان سال اعلام شد که سرویس مخفی جنبش النهضه در این ترورها دست داشته و برخی رهبران آن از جمله راشد الغنوشی فعالیت های سرویس مذکور را تسهیل می کنند. این در حالی است که جنبش النهضه این اتهامات را رد کرده بود. لازم به ذکر است حکم حبس ابد برای الغنوشی در حالی صادر شده که اوضاع جسمی وی رو به وخامت گذاشته است.

جریان های سیاسی در تونس معتقدند که اقدامات صورت گرفته از سوی قیس سعید در ۲۰۲۱ علیه گروه های سیاسی کودتایی علیه قانون اساسی و تقویت حاکمیت فردی به شمار می رود.