به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به جنبش النهضه تونس از اعتصاب غذای راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه در زندان در اعتراض به افول دموکراسی در این کشور خبر دادند.

منابع تونسی اعلام کردند که راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس امروز جمعه در داخل سلول خود در اعتراض به افول روند دموکراسی در این کشور دست به اعتصاب غذا زده است.

ریاض الشعیبی مشاور الغنوشی ۸۲ ساله بیان کرد که الغنوشی برای نمایان ساختن موضع خود در قبال افول خطرناک دموکراسی به اعتصاب غذا روی آورده است.

همچنین وی افزود که این اعتصاب غذا با هدف درخواست برای دست برداشتن از پیگرد فعالان سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی هم هست.

این درحالی است که روز گذشته هم الشعیبی اعلام کرده بود که نبرد معده‌های خالی گسترش می‌یابد و الغنوشی هم به جوهر بن مبارک ملحق خواهد شد.

الجزیره گزارش داد: نبرد معده‌های خالی با جوهر بن مبارک شروع شده است که دست به اعتصاب غذا زده است که با هدف کاهش محدودیت‌ها علیه زندانیان سیاسی رخ داده است.

اعتصاب غذای بن مبارک وارد سومین روز خود شده است.