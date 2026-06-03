آیت الله فلاحتی: دانشگاه فرهنگیان شاهرگ حیاتی نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی در نشست با معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تقارن معنادار شهادت امام شهید و شهدای دانش‌آموز میناب، این مناسبت را ظرفیتی بی‌بدیل برای جریان‌سازی فرهنگی برشمرد و اظهار کرد: اینکه رهبر و خدمتگزار یک کشور در ایام شهادت دانش‌آموزان میهن به فیض شهادت نائل آید، حامل پیامی عمیق است. باید روی این موضوع کار رسانه‌ای دقیق انجام شود و با تولید فیلم‌های کوتاه و اثرگذار، مانور عظیم دانش‌آموز برای دانش‌آموز را در سراسر کشور و جهان اسلام زنده نگاه داشت.

نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با تبیین ابعاد جنگ شناختی و بمباران تبلیغاتی رسانه‌های معاند تصریح کرد: دشمنان با بسته‌های مبسوط و طراحی‌های پیچیده به دنبال دین‌زدایی از نسل نو برآمده‌اند، اما به فضل الهی، مکر آنان به خودشان بازگشته است. امروز شاهدیم که در اوج این هجمه‌ها، نوجوانان ما با روحیه‌ای جهادی در خط مقدم همدلی و کمک‌رسانی به جبهه حق ایستاده‌اند. این نشان‌دهنده آن است که قلوب پاک این نوجوانان به نور ایمان منور است.

آیت الله فلاحتی در ادامه، انس گرفتن نوجوانان با حضرت ولی‌عصر (عج) و گفتگوی صمیمانه و استدلالی با امام زمان را نیازی فطری و منطقی دانستند که باید در مدارس تسهیل شود.

امام جمعه رشت در بخش دیگری از بیانات خود، ارتباط مستقیم متولیان پرورشی با بدنه دانشگاه فرهنگیان را یک ضرورت حیاتی برشمرد و افزود: دانشگاه فرهنگیان محل تربیتِ معماران آینده جامعه است. اگر می‌خواهیم دانش‌آموز طراز انقلاب بسازیم، باید ابتدا مربی و معلم را در این دانشگاه با افق‌های بلند معرفتی آشنا کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان، چهار اصل اساسی را به عنوان منشور و نقشه راه وزارت آموزش و پرورش بیان کردند که باید سرلوحه تمامی برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد ادامه داد: تربیتِ صحیح و توحیدی: پرورش ابعاد وجودی، اخلاقی و معنوی نسل نو، عالم‌پروری: مجهز ساختن دانش‌آموزان به سلاح علم، پژوهش و تفکر، هدایت‌گری در مسیر حق: نشان دادن صراط مستقیم و هدایت نسل جوان در مسیر ارزش‌های الهی و پاسداشت آیین‌های بومی و ملی: تقویت هویت ملی و بومی در برابر تلاش استعمار رسانه‌ای برای هویت‌زدایی از جوان ایرانی به شمار می رود.

شهادت قائد امت ؛ قله تبلور فرهنگ ایثار در عصر غیبت

در ادامه این دیدار «صادق حسین زاده ملکی» معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به تشریح رویکردها، برنامه‌های راهبردی و اقدامات این وزارتخانه در مواجهه با تحولات اخیر ملی و بین‌المللی پرداخت و بر نقش بی‌بدیل مدارس در جبهه پشتیبانی از آرمان‌های اسلام ناب محمدی (ص) تاکید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، به تبیین ابعاد معنوی شهادت‌های بزرگ اخیر به‌ویژه شهادت امام شهی پرداخت و تصریح کرد: در طول تاریخ اسلام و دوران غیبت، کمتر مقطعی را سراغ داریم که شخصیتی با چنین جایگاه علمی، فقهی و حکومتی، در شقی‌ترین حالت به دست دشمنان و در مسیر خدمت به خلق به فیض شهادت نائل آید. این شهادت عظیم، حقیقت فرهنگ شهادت را برای نسل جوان و جامعه ملموس‌تر از گذشته ساخت و توفیق هم‌عصری با چنین شخصیت‌هایی، نعمتی بزرگ برای ملت ایران است.

وی با اشاره به تحولات و پیروزی‌های شگرف جبهه اسلام در نبردهای اخیر استکبارستیزی افزود: در این برهه تاریخی، آموزش و پرورش با طراحی و تدوین الگوهای عملیاتی، حضور فعالی در میدان داشته است. ما با فعال‌سازی بیش از ۷۷۰۰ مدرسه به عنوان ستاد پشتیبانی از تجمعات شهری و محلی، ظرفیت‌های عظیمی را فعال کردیم.

همچنین با تدوین منشور ۸ گانه تبیینی در موضوعاتی همچون؛ روایت رهبری، عهد و بیعت، روایت صادقانه جنگ از منابع امین، “مشاوره و مراقبت‌های معنوی و “کنشگری حماسی دانش‌آموزان، کلاس‌های درس و بستر فضای مجازی را به سنگر دفاع از حقانیت اسلام بدل ساختیم تا جریان مستمر خدمت و تبیین متوقف نگردد.

جشن تکلیف و روایت جان‌سوز شوق مهدوی در قلوب فرزندان شهدا

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت متبوع، حضور خود در گیلان را هم‌زمان با برگزاری آیین‌های بافضیلت جشن تکلیف دختران دانست و با نقل خاطره‌ای تکان‌دهنده و عاطفی از دیدار دانش‌آموزان و فرزندان شهدا با رهبر شهید انقلاب اسلامی، فضای معنوی جلسه را دوچندان کرد: در جریان هماهنگی دل‌نوشته‌ها و پرسش‌های دانش‌آموزان برای محضر رهبرشهید انقلاب، ترجیح دادیم تریبون را به فرزندان سرافراز شهدا اختصاص دهیم. در این میان، دختر معزز یکی از شهدای گرانقدر با بیانی صمیمانه و برخاسته از دل گفت: بعد از شهادت پدرم، بی‌تابی مفرطی داشتم تا اینکه مادرم مرا آرام کرد و گفت وقتی امام زمان (عج) ظهور کنند، پدرت نیز با ایشان بازخواهد گشت؛ حالا می‌خواهم از آقا (مقام معظم رهبری) خواهش کنم دعا کنند تا امام عصر زودتر ظهور کنند تا من دوباره پدرم را آغوش بکشم.

وی در پایان تاکید کرد: این عمق باور، پیوند مهدوی و معرفت دینی در میان نسل جدید، گویای آن است که پیوند عاطفی کودکان و نوجوانان با ولایت و ساحت مقدس امام زمان (عج) فراتر از تمام ابزارهای رسانه‌ای دشمن، در اعماق قلوب این پاک‌طینتان ریشه دوانده است و وزارت آموزش و پرورش تمام قد در خدمت شکوفایی این استعدادهای الهی خواهد بود.