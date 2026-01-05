فرهاد منظوری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم اعتکاف در مدارس و مساجد استان، اظهار کرد: امسال آئین معنوی اعتکاف با استقبال بینظیری از سوی دانشآموزان همراه بوده است.
وی با بیان اینکه اعتکاف امسال در سطح ۱۰۰ باب مسجد در سراسر استان البرز برگزار شد، تصریح کرد: برنامهریزیهای ویژهای برای غنیسازی محتوای این اعتکافها صورت گرفت تا دانشآموزان بتوانند ضمن بهرهمندی از فضای معنوی، با ابعاد فرهنگی و تربیتی این سنت حسنه نیز آشنا شوند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز با تأکید بر نقش این برنامهها در تقویت باورهای دینی و اخلاقی نسل جوان، افزود: در مجموع، شاهد حضور بالغ بر ۱۰ هزار دانشآموز بودیم که این میزان مشارکت نشاندهنده اهمیت این مراسم در افکار و قلوب نوجوانان و جوانان استان است. این مراسم فرصتی مغتنم برای تهذیب نفس و ارتباط عمیقتر با آموزههای دینی بود.
منظوری در پایان ضمن تقدیر از دستاندرکاران برگزاری این مراسم، به ویژه ائمه جماعت، مدیران مساجد و مربیان پرورشی عنوان کرد: امید است برکات این اعتکاف در طول سال تحصیلی و زندگی فردی دانشآموزان جاری و ساری باشد.
