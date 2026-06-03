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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

۱۴ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان به مناسبت اعیاد قربان وغدیر آزاد شدند

۱۴ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان به مناسبت اعیاد قربان وغدیر آزاد شدند

خرم‌آباد - مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان از آزادی ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد در این استان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل شاکرمی در سخنانی، از آزادی ۱۴ مددجوی جرایم غیرعمد به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خبر داد و گفت: با تلاش مجموعه ستاد دیه و همراهی خیرین نیک‌اندیش، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

وی با بیان اینکه مجموع بدهی این مددجویان حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: از این میزان، ۵۰ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار، ۳ میلیارد تومان باگذشت شکات، ۲ میلیارد تومان به‌صورت کمک بلاعوض و ۵ میلیارد تومان نیز از محل آورده خانواده‌ها و تسهیلات تأمین شد.

شاکرمی با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار و خیرین استان، اظهار داشت: آزادی این ۱۴ زندانی، بار دیگر نشان داد که فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی در جامعه ما زنده و اثرگذار است و می‌تواند زمینه بازگشت بسیاری از سرپرستان خانواده را به آغوش گرم خانواده فراهم کند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان از خیرین دعوت کرد تا همچنان یاریگر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد باشند و تأکید کرد: هم استانی‌های عزیز و عموم هم‌وطنان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره‌حساب ۰۲۰۱۱۰۸۵۸۴۰۰۶ نزد بانک ملی، به نام ستاد دیه استان لرستان، واریز کنند.

کد مطلب 6849192

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