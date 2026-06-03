مساجد باید در تبیین حقیقت غدیر نقش آفرینی کنند

حجتالاسلام یاسر مظاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تبیین پیام غدیر در مساجد گفت: محبت به ولایت امیرالمؤمنین(ع) باید در متن زندگی مردم آشکار شود و هر کس به هر شیوهای که میتواند، این ارادت را اظهار کند.
وی از برگزاری گسترده جشنهای غدیری در مساجد و محلات مختلف همدان خبر داد و افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده که برگزاری مراسم عید غدیر در همدان بیش از گذشته به سمت برنامههای مردمی، مسجدپایه و محلهمحور حرکت کرده و مساجد، علاوه بر نقش عبادی، به کانون همافزایی اجتماعی و فرهنگی در محلات تبدیل شدهاند و در این شرایط عید غدیر نیز نه فقط در قالب یک مراسم مناسبتی، بلکه به عنوان جریانی زنده در کوچهها، محلهها، بوستانها و اجتماعات مردمی جلوهگر میشود.
رئیس قرارگاه مسجد شهرستان همدان با اشاره به اهمیت موضوع غدیر در مساجد، اظهار کرد: غدیر از مهمترین معارف دینی ما شیعیان است و مساجد باید در تبیین این حقیقت بزرگ، نقشآفرینی جدی و اثرگذار داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم اظهار محبت به ولایت حضرت علی(ع) افزود: محبت به امیرالمؤمنین(ع) نباید در دلها پنهان بماند، بلکه باید به هر شکل ممکن در جامعه بروز و ظهور پیدا کند و مردم باید این ارادت را با زبان، رفتار، خدمت، اطعام، جشن، آذینبندی و هر ایده و ابتکار مردمی که به ذهنشان میرسد، اظهار کنند.
حجت الاسلام مظاهری ادامه داد: غدیر متعلق به همه مردم است و برگزاری این عید بزرگ به صورت مردمیتر، محلهایتر و با محوریت مساجد پیام ولایت بهتر در جامعه جاری خواهد شد.
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