مساجد باید در تبیین حقیقت غدیر نقش آفرینی کنند

حجت‌الاسلام یاسر مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تبیین پیام غدیر در مساجد گفت: محبت به ولایت امیرالمؤمنین(ع) باید در متن زندگی مردم آشکار شود و هر کس به هر شیوه‌ای که می‌تواند، این ارادت را اظهار کند.

وی از برگزاری گسترده جشن‌های غدیری در مساجد و محلات مختلف همدان خبر داد و افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که برگزاری مراسم عید غدیر در همدان بیش از گذشته به سمت برنامه‌های مردمی، مسجدپایه و محله‌محور حرکت کرده و مساجد، علاوه بر نقش عبادی، به کانون هم‌افزایی اجتماعی و فرهنگی در محلات تبدیل شده‌اند و در این شرایط عید غدیر نیز نه فقط در قالب یک مراسم مناسبتی، بلکه به عنوان جریانی زنده در کوچه‌ها، محله‌ها، بوستان‌ها و اجتماعات مردمی جلوه‌گر می‌شود.

رئیس قرارگاه مسجد شهرستان همدان با اشاره به اهمیت موضوع غدیر در مساجد، اظهار کرد: غدیر از مهم‌ترین معارف دینی ما شیعیان است و مساجد باید در تبیین این حقیقت بزرگ، نقش‌آفرینی جدی و اثرگذار داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم اظهار محبت به ولایت حضرت علی(ع) افزود: محبت به امیرالمؤمنین(ع) نباید در دل‌ها پنهان بماند، بلکه باید به هر شکل ممکن در جامعه بروز و ظهور پیدا کند و مردم باید این ارادت را با زبان، رفتار، خدمت، اطعام، جشن، آذین‌بندی و هر ایده و ابتکار مردمی که به ذهنشان می‌رسد، اظهار کنند.

حجت الاسلام مظاهری ادامه داد: غدیر متعلق به همه مردم است و برگزاری این عید بزرگ به صورت مردمی‌تر، محله‌ای‌تر و با محوریت مساجد پیام ولایت بهتر در جامعه جاری خواهد شد.