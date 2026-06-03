تمهیدات راهداری تهران برای مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ولی‌پوری، معاون راهداری این اداره، روز چهارشنبه از آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی خبر داده است.

آقای ولی‌پوری گفته که با توجه به تردد انبوه زائران به سمت حرم مطهر امام خمینی، مجموعه راهداری استان تدابیر ویژه‌ای برای ارتقای ایمنی و تسهیل عبورومرور در محورهای منتهی به حرم در نظر گرفته است.

به گفته وی، چهار نقطه از نیوجرسی‌های میانی آزادراه تهران‑قم به‌طور موقت بازگشایی شده تا در صورت نیاز، هدایت و توزیع بهتر ترافیک انجام شود. همچنین عملیات نصب علائم ایمنی، هشداردهنده و انتظامی در طول مسیر کامل شده و تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در محل‌های تعیین‌شده مستقر گردیده است.

معاون راهداری استان تهران تأکید کرده که تابلوهای راهنمای پارکینگ و مسیریابی نیز نصب شده تا زائران با سهولت بیشتری به مقصد برسند.

آقای ولی‌پوری افزوده که نیروهای راهداری، اکیپ‌های گشت و ماشین‌آلات در طول برگزاری مراسم در حالت آماده‌باش کامل هستند و چهار راهدارخانه در مسیر منتهی به حرم خدمات شبانه‌روزی ارائه خواهند داد.

وی در پایان گفته که اداره کل راهداری استان تهران با بسیج تمام امکانات، تلاش می‌کند شرایط ایمن و روانی برای تردد شرکت‌کنندگان در مراسم فراهم شود.