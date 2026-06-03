به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی در انتقاد به متن گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) پیرامون وضعیت بورس، بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرد و گفت: با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت بورس کسب کردم این گزارش دارای ابهاماتی است و با واقعیت مطابقت ندارد و باید اصلاح شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحلیل صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شستا، تاکید کرد: بر اساس مستندات موجود در کدال، تراز مالی این شرکت در بازه زمانی مذکور منفی بوده است بنابراین انتظار داریم گفتگوها بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و با رویکرد اصلاحی صورت گیرد، چراکه تداوم این عملکرد غلط نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه اصلاح آن نیازمند عزمی فرابخشی و مبتنی بر اصول شفافیت است.

وی ضمن نفی این انگاره که مشکلات مالی شستا تنها ناشی از مطالبات معوق نفتی و عدم وصول بهای فرآورده‌های سوختی است، تصریح کرد: خطای راهبردی در بازتعریف استانداردهای مالی و عملیاتی، مهم‌ترین چالش امروز مجموعه‌های بزرگ اقتصادی تحت مدیریت تامین اجتماعی است. ما به نمایندگی از قشر عظیمی از ذی‌نفعان این مجموعه، بر لزوم اصلاح رویه‌ها و پایبندی به توصیه‌های کارسناسی و بنیادین رهبر شهیدمان در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارگران تاکید داریم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به وضعیت پرچالش کارخانه‌هایی نظیر نسوز مبارکه به عنوان نمونه‌ای از واحدهای دغدغه‌دار این هلدینگ، اظهار کرد: ارکان مدیریتی شستا باید با درک درست از مسئولیت اجتماعی و رنج ساکنان مناطق صنعتی، رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کنند. تنها انتزاع سود بدون توزیع منصفانه آن در قالب پروژه‌های زیرساختی و معیشتی پذیرفتنی نیست کمااینکه هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان برای کفپوش یک ورزشگاه که توسط شهرداری احداث شده، می‌تواند مصداق عینی ایفای همین مسئولیت از سوی کارخانه‌ای همچون «میم شستا» باشد.

سعیدی در بیان تبعات منفی وضعیت موجود بر معیشت کارگران، خواستار تسریع در تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و ساعتی شد و افزود: شرکت‌های دولتی نباید معطل آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر فرعی همچون محاسبات بمانند بنابراین اصلاح ساختار پیمانکاری با حذف واسطه‌ها و واگذاری سهم مستقیم به کارگران گامی اساسی برای بازسازی اعتماد عمومی و خلق اسطوره‌ای از خدمت در ذهن کارگران این مرزوبوم است.

وی با اولویت‌دار خواندن مسئله دارو و کنترل بازار آن نسبت به سایر مطالبات، خاطرنشان کرد: شرایط معیشتی مردم مطلوب نیست و در این میان، امنیت دارویی به عنوان خط قرمز نظام سلامت مهمترین اولویت دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار است بنابراین انتظار از شستا در این حوزه، فراتر از مسئولیت‌های عادی تعریف می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته مدیرعامل شستا اذعان داشت که این گزارش مطابق با اطلاعات بورس تنظیم شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد بنابراین انتظار می رود ضمن اصلاح گزارش مذکور، نتیجه را در سطح عمومی اطلاع رسانی کنند.