حجت‌الاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر یکی از مهم‌ترین اعیاد اسلامی است که در آن پیامبر اکرم (ص) حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کردند و این واقعه در سال دهم هجری در غدیر خم اتفاق افتاد و نشان‌دهنده اهمیت ولایت و رهبری در دین اسلام است.

وی افزود: جشن عید غدیر به ما یادآوری می‌کند که ولایت و رهبری در جامعه اسلامی چقدر اهمیت دارد؛ این روز به ما می‌آموزد که باید به اهل بیت (ع) و رهنمودهای آن‌ها توجه کنیم و در زندگی خود از آموزه‌های ایشان بهره‌مند شویم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: در این روز سنت‌هایی مانند برگزاری مراسمات جشن، اطعام نیازمندان، و تبادل پیام‌های محبت‌آمیز وجود دارد؛ خواندن دعاها و زیارت‌های مخصوص این روز نیز توصیه شده است.

هوشمند تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هماهنگی برگزار شده در فرمانداری، مراسم جشن عید سعید غدیر خم با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات مذهبی در اردستان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: پیاده‌روی بزرگ عید غدیر از امامزاده موسی(ع) تا امامزاده اسماعیل(ع) برنامه‌ریزی شده و ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان با اشاره به استقرار مواکب مردمی در مسیر راهپیمایی، یادآور شد: مواکب مستقر در خیابان ارونه از ساعت ۹ صبح آماده خدمت‌رسانی و پذیرایی از شرکت‌کنندگان خواهند بود.