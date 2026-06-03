آیین رونمایی از تمبر کنگره حکیم هیدجی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از تمبر کنگره حکیم هیدجی روز چهارشنبه در آستانه عید سعید غدیر خم با حضور مسئولان استانی، شهرستانی، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف مردم در شهر هیدج برگزار شد.
علم و فرهنگ ایثار و شهادت ۲ رکن پیشرفت جامعه اسلامی است
امام جمعه هیدج در این برنامه با تأکید بر جایگاه والای علم و فرهنگِ ایثار و شهادت، این دو مؤلفه را از ارکان اساسی پیشرفت و شکلگیری تمدن اسلامی دانست و گفت : بر اساس آموزههای دینی، علم گنجینهای ارزشمند است که کلید دستیابی به آن پرسشگری و آموزش بوده و اسلام همواره بر گسترش دانش و معرفت تأکید داشته است.
حجتالاسلام اسدالله زارعی با اشاره به روایات اسلامی درباره اهمیت علم افزود: در نگاه اسلام، پرسشگر، معلم، شنونده علم و دوستداران اهل دانش از پاداش الهی بهرهمند میشوند و همین نگرش، زمینهساز شکلگیری تمدن بزرگ اسلامی شد که قرنها بر جهان تأثیرگذار بوده است.
امام جمعه هیدج با بیان اینکه دانشمندان مسلمان نقش مهمی در توسعه علمی جهان داشتهاند، گفت: شخصیتهایی همچون حکیم هیدجی از سرمایههای ارزشمند فرهنگی کشور هستند که باید بیش از پیش به نسل جوان معرفی شوند.
رئیس کنگره ملی حکیم هیدجی، این رویداد را گامی مهم در معرفی و پاسداشت مفاخر فرهنگی و علمی شهر هیدج دانست.
سید یوسف موسوی منش به اقدامات انجامشده در راستای معرفی شخصیت علمی و فرهنگی حکیم هیدجی اشاره کرد و گفت: خرید و توزیع کتاب حکیم هیدجی، انعقاد قرارداد برای چاپ کتاب «گنجینه هیدج» با اختصاص بخشی از آن به معرفی این شخصیت برجسته و همچنین راهاندازی سایت اختصاصی حکیم هیدجی از جمله برنامههای فرهنگی مهم در این حوزه است.
وی اظهار کرد: برای برگزاری کنگره حکیم هیدجی، مکاتباتی با شهرهای مختلف استان زنجان انجام شده تا یکی از میادین یا خیابانهای این شهرها به نام حکیم هیدجی نامگذاری شود که پیگیریهای لازم برای تحقق این موضوع در حال انجام است.
دبیر اجرایی کنگره ملی حکیم هیدجی نیز در آیین رونمایی از این دو اثر ارزشمند، حکیم هیدجی را از مفاخر برجسته و اندیشمندان بزرگ این دیار خواند و اظهار داشت: رونمایی از تمبر یادبود و راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی اختصاصی، دو اقدام مکمل برای پاسداشت و ترویج میراث علمی، ادبی و فلسفی این فیلسوف است.
میثم جماعتی با اشاره به اهمیت تمبر یادبود در حافظه تاریخی ملتها گفت: انتشار تمبر یادبود حکیم هیدجی، ادای احترامی به جایگاه علمی و فلسفی ایشان و راهی برای ثبت نام این حکیم فرزانه در اسناد فرهنگی کشور است.
وی به اهمیت راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی رسمی این حکیم اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای اصلی دبیرخانه بزرگداشت، فقدان مرجع جامع و متمرکز برای دسترسی پژوهشگران و علاقهمندان به آثار حکیم هیدجی در فضای دیجیتال بود.
جماعتی تصریح کرد: تا پیش از این، جستوجوی منابع، اشعار و کتابهای مرتبط با حکیم هیدجی در فضای مجازی با پراکندگی همراه بود و دسترسی به منبعی مدون امکانپذیر نبود اما با افتتاح این پایگاه رسمی، معضل پراکندگی اطلاعات مرتفع شده و زمینهای برای معرفی جاویدان و دسترسی آسان به آثار ایشان برای پژوهشگران فراهم شد.
شیخ محمد هیدجی، ملقب به «حکیم» (۱۲۷۰-۱۳۴۸ قمری)، از حکما و اندیشمندان برجسته و از بزرگان مدرسین علوم عقلی و نقلی بود. او با تربیت شاگردان برجسته و تألیف آثار علمی نقش مهمی در ترویج معارف اسلامی و فلسفه حکمی ایفا کرد.
حاشیهای بر منظومه سبزواری، اثری مهم در فلسفه، مجموعه اشعار (فارسی، عربی، و ترکی) با محتوای عرفانی و اخلاقی، دیوان هیدجی، حاشیهای بر اسفار ملاصدرا و کشکول، مجموعهای از نکات علمی و ادبی از جمله آثار حکیم هیدجی است.
نخستین کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی، فیلسوف و عارف برجسته ایرانی، امسال در هیدج برگزار خواهد شد.
نظر شما