نصیرزاده: خوزستان قطب کشتی فرنگی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی نصیرزاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه مجمع سالیانه هیات کشتی خوزستان در جمع خبرنگاران با تمجید از پیشرفت این رشته ورزشی در استان اظهار کرد: خوزستان خاستگاه و قطب کشتی فرنگی ایران است و عملکرد هیئت کشتی استان در سال‌های اخیر بسیار درخشان بوده است.

نائب رئیس فدراسیون کشتی افزود: در گذشته نام کشتی خوزستان عمدتاً با شهرهایی همچون اندیمشک و ایذه گره خورده بود اما خوشبختانه امروز شاهد توسعه چشمگیر این رشته در جای‌جای استان هستیم. کسب طلای المپیک توسط سعید اسماعیلی، کشتی‌گیر دزفولی، سند روشنی بر تداوم مسیر موفقیت و توسعه کشتی فرنگی در خوزستان است.

وی به یکی از مطالبات اصلی جامعه کشتی استان اشاره کرد و گفت: حضور یک نماینده شایسته از خوزستان در لیگ برتر کشتی از خواسته‌های جدی اهالی این رشته است. پیش از این تیم «سینا صنعت ایذه» با عملکرد درخشان و حتی قهرمانی در باشگاه‌های جهان، الگوی موفقی از باشگاه‌داری ارائه می‌داد که جای خالی آن در سال‌های اخیر کاملاً احساس می‌شود.

نصیرزاده تأکید کرد: مسئولان استانی و صنایع باید پای کار بیایند تا با حمایت از یک تیم قدرتمند، ضمن گرم کردن تنور رقابت‌های لیگ برتر، بستر مناسبی برای عرض اندام کشتی‌گیران بومی فراهم شود.

وی با بیان اینکه تمایل داشتیم رقابت های جام تختی در خوزستان برگزار شود، عنوان کرد: امسال به دلیل حساسیت رقابت‌های انتخابی و بازی میان میرزازاده و هدایتی میزبانی به استان بی‌طرف کرمان سپرده شد اما فدراسیون کشتی برنامه‌های مدونی برای واگذاری میزبانی مسابقات مهم به خوزستان دارد.

نصیرزاده به حضور پرشور تماشاگران خوزستانی که عامل اصلی جذابیت مسابقات هستند اشاره و تصریح کرد: با توجه به جایگاه ویژه خوزستان در کشتی فرنگی کشور، فدراسیون وظیفه خود می‌داند که نگاه ویژه‌تری به زیرساخت‌ها و میزبانی‌های این استان داشته باشد تا همچنان شاهد افتخارآفرینی کشتی‌گیران خوزستانی در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.