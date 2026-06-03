خمین در آستانه غدیر؛ ۹۰ موکب مردمی و توزیع بیش از ۴۰ هزار پرس غذا

حجت‌الاسلام روح‌الله نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های عید سعید غدیر خم در شهرستان خمین اظهار کرد: امسال جشن بزرگ غدیر در مرکز شهرستان با برپایی مسیر مهمانی غدیر از میدان ۱۵ خرداد تا بیت تاریخی حضرت امام(ره) برگزار می‌شود و در این مسیر حدود ۹۰ موکب مردمی به ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و برنامه‌های متنوع خواهند پرداخت.

وی افزود: علاوه بر برنامه محوری شهر خمین، در حدود ۲۵ نقطه دیگر از شهرستان نیز جشن‌های خیابانی، موکب‌های مردمی و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین بیان کرد: همچنین در بیش از ۸۰ مسجد سطح این شهرستان، مراسم جشن، سخنرانی، مدیحه‌سرایی و برنامه‌های ویژه عید غدیر پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام نجفی با اشاره به گسترش پویش اطعام غدیر در شهرستان ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۵ هزار پرس غذا در قالب اطعام غدیر توزیع شد، اما امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰هزار پرس غذا توسط موکب‌ها و مجموعه‌های مردمی طبخ و توزیع شود.

وی با اشاره به تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و سالگرد آغاز رهبری شهید آیت الله خامنه ای(ره)تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، اجتماع بزرگ غدیریان در بیت تاریخی حضرت امام(ره) با محوریت تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید و بیعت با رهبرمعظم انقلاب است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین بیان کرد: در روزهای اخیر نیز نشست‌های ادبی و شعر، همایش‌های دانشگاهی و نخبگانی با موضوع تبیین شخصیت امام خمینی(ره) برگزار شده و در بیت تاریخی حضرت امام(ره) برنامه‌های مختلف فرهنگی و معرفتی در این زمینه اجرا شده است.

حجت‌الاسلام نجفی ادامه داد: بسیاری از موکب‌های فعال در سطح شهرستان خمین نیز بخشی از فعالیت خود را به معرفی شخصیت، اندیشه‌ها و آثار امام خمینی(ره) اختصاص داده‌اند و در برخی موکب‌ها غرفه‌های کتاب و نمایش آثار مرتبط با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آثار رهبر شهید برپا شده است.

وی گفت: همچنین نشست‌های تخصصی و معرفتی با حضور ائمه جماعات و فعالان فرهنگی در مساجد شهرستان با محوریت تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره)، رهبر شهید و ولایت برگزار می‌شود که این برنامه‌ها در شب و روز عید غدیر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین با اشاره به برگزاری محفل شعر «روح‌الله» افزود: این برنامه همزمان با ایام ارتحال امام خمینی(ره) در بیت تاریخی امام(ره) برگزار شده و شاعران به بیان اشعار و آثار خود در وصف شخصیت و آرمان‌های امام راحل می‌پردازند.

حجت‌الاسلام نجفی درباره پویش‌های مردمی اطعام غدیر اظهار کرد: تعدادی از گروه‌های مردمی و جهادی در سطح شهر اقدام به طبخ و توزیع غذا میان نیازمندان، مساجد و مناطق کم‌برخوردار کرده‌اند و در کنار آن پویش‌هایی برای مشارکت خانوارها در اطعام غدیر راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در این طرح‌ها، ظروف غذا جهت اطعام نیازمندان میان خانواده‌ها توزیع می‌شود تا هر خانواده سهمی در اطعام غدیر داشته باشد و بخشی از غذای تهیه‌شده به نیازمندان اختصاص یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین تصریح کرد: همچنین ستاد مردمی غدیر زمینه مشارکت مالی مردم در پویش اطعام را فراهم کرده و خیران می‌توانند با کمک‌های نقدی خود در تهیه و توزیع غذای عید غدیر سهیم شوند.

حجت‌الاسلام نجفی گفت: آمار بیش از ۴۰ هزار پرس غذا مربوط به برنامه‌های ثبت‌شده و هماهنگ‌شده از جمله موکب‌ها است و با احتساب پویش‌های مردمی و اقدامات خودجوش، پیش‌بینی می‌شود تعداد اطعام‌های توزیع‌شده در شهرستان از ۵۰ تا ۶۰ هزار پرس نیز فراتر رود و امسال شاهد برگزاری یکی از پرشورترین مراسم‌های غدیر در شهرستان خمین باشیم.