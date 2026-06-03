  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۷

خمین در آستانه غدیر؛ ۹۰ موکب مردمی و توزیع بیش از ۴۰ هزار پرس غذا

خمین در آستانه غدیر؛ ۹۰ موکب مردمی و توزیع بیش از ۴۰ هزار پرس غذا

خمین- رئیس اداره تبلیغات خمین با اشاره به گسترش برنامه‌های عید سعید غدیر خم، از برپایی مسیر «مهمانی غدیر» با حضور ۹۰ موکب مردمی و پیش‌بینی توزیع بیش از ۴۰ هزار پرس غذا در این شهرستان خبر داد

حجت‌الاسلام روح‌الله نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های عید سعید غدیر خم در شهرستان خمین اظهار کرد: امسال جشن بزرگ غدیر در مرکز شهرستان با برپایی مسیر مهمانی غدیر از میدان ۱۵ خرداد تا بیت تاریخی حضرت امام(ره) برگزار می‌شود و در این مسیر حدود ۹۰ موکب مردمی به ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و برنامه‌های متنوع خواهند پرداخت.

وی افزود: علاوه بر برنامه محوری شهر خمین، در حدود ۲۵ نقطه دیگر از شهرستان نیز جشن‌های خیابانی، موکب‌های مردمی و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین بیان کرد: همچنین در بیش از ۸۰ مسجد سطح این شهرستان، مراسم جشن، سخنرانی، مدیحه‌سرایی و برنامه‌های ویژه عید غدیر پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام نجفی با اشاره به گسترش پویش اطعام غدیر در شهرستان ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۵ هزار پرس غذا در قالب اطعام غدیر توزیع شد، اما امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰هزار پرس غذا توسط موکب‌ها و مجموعه‌های مردمی طبخ و توزیع شود.

وی با اشاره به تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و سالگرد آغاز رهبری شهید آیت الله خامنه ای(ره)تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، اجتماع بزرگ غدیریان در بیت تاریخی حضرت امام(ره) با محوریت تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید و بیعت با رهبرمعظم انقلاب است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین بیان کرد: در روزهای اخیر نیز نشست‌های ادبی و شعر، همایش‌های دانشگاهی و نخبگانی با موضوع تبیین شخصیت امام خمینی(ره) برگزار شده و در بیت تاریخی حضرت امام(ره) برنامه‌های مختلف فرهنگی و معرفتی در این زمینه اجرا شده است.

حجت‌الاسلام نجفی ادامه داد: بسیاری از موکب‌های فعال در سطح شهرستان خمین نیز بخشی از فعالیت خود را به معرفی شخصیت، اندیشه‌ها و آثار امام خمینی(ره) اختصاص داده‌اند و در برخی موکب‌ها غرفه‌های کتاب و نمایش آثار مرتبط با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آثار رهبر شهید برپا شده است.

وی گفت: همچنین نشست‌های تخصصی و معرفتی با حضور ائمه جماعات و فعالان فرهنگی در مساجد شهرستان با محوریت تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره)، رهبر شهید و ولایت برگزار می‌شود که این برنامه‌ها در شب و روز عید غدیر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین با اشاره به برگزاری محفل شعر «روح‌الله» افزود: این برنامه همزمان با ایام ارتحال امام خمینی(ره) در بیت تاریخی امام(ره) برگزار شده و شاعران به بیان اشعار و آثار خود در وصف شخصیت و آرمان‌های امام راحل می‌پردازند.

حجت‌الاسلام نجفی درباره پویش‌های مردمی اطعام غدیر اظهار کرد: تعدادی از گروه‌های مردمی و جهادی در سطح شهر اقدام به طبخ و توزیع غذا میان نیازمندان، مساجد و مناطق کم‌برخوردار کرده‌اند و در کنار آن پویش‌هایی برای مشارکت خانوارها در اطعام غدیر راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در این طرح‌ها، ظروف غذا جهت اطعام نیازمندان میان خانواده‌ها توزیع می‌شود تا هر خانواده سهمی در اطعام غدیر داشته باشد و بخشی از غذای تهیه‌شده به نیازمندان اختصاص یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین تصریح کرد: همچنین ستاد مردمی غدیر زمینه مشارکت مالی مردم در پویش اطعام را فراهم کرده و خیران می‌توانند با کمک‌های نقدی خود در تهیه و توزیع غذای عید غدیر سهیم شوند.

حجت‌الاسلام نجفی گفت: آمار بیش از ۴۰ هزار پرس غذا مربوط به برنامه‌های ثبت‌شده و هماهنگ‌شده از جمله موکب‌ها است و با احتساب پویش‌های مردمی و اقدامات خودجوش، پیش‌بینی می‌شود تعداد اطعام‌های توزیع‌شده در شهرستان از ۵۰ تا ۶۰ هزار پرس نیز فراتر رود و امسال شاهد برگزاری یکی از پرشورترین مراسم‌های غدیر در شهرستان خمین باشیم.

کد مطلب 6849619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها