علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه والای عید غدیر و دهه امامت و ولایت اظهار کرد: عید غدیر، عیدالله‌الاکبر و نماد تثبیت امامت و ولایت در امت اسلامی به فرمان الهی است.

وی افزود: پیام غدیر، تداوم مسیر ولایت از امیرالمؤمنین(ع) تا عصر ظهور حضرت مهدی(عج) را ترسیم می‌کند.

عزیزی تصریح کرد: ولایت، نعمتی جاری و ماندگار در طول تاریخ است و اکنون نیز ملت ایران از این موهبت بزرگ الهی بهره‌مند است.

وی ادامه داد: برنامه‌های عید غدیر امسال در استان مرکزی با رویکردی متفاوت و به‌صورت گسترده در سطح شهر اراک برگزار می‌شود.

دبیر بین‌المللی غدیر استان مرکزی تاکید کرد: برخلاف سال‌های گذشته که به‌صورت متمرکز در یک خیابان اجرا می‌شد، امسال تمامی شهر دربرگیرنده برنامه‌های جشن خواهد بود.

وی افزود: در حوزه اطعام غدیر نیز تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده و پخت غذا در سه نقطه شهر اراک و همچنین در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.

عزیزی بیان کرد: در مجموع ۱۱۰ دیگ غذا در این سه نقطه برای پذیرایی و اطعام مردم تدارک دیده شده است.

وی گفت: اطعام در ایام غدیر از اعمال مورد تأکید اهل‌بیت(ع) است و از مردم استان مرکزی دعوت می‌شود در حد توان خود در این سنت حسنه مشارکت کنند.

دبیر بین‌المللی غدیر استان مرکزی از تداوم اجرای طرح اطعام علوی در نجف اشرف خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته جمعی از خادمان غدیر این استان اقدام به برپایی سفره اطعام در شهر نجف کرده‌اند و امسال نیز این برنامه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: خادمان غدیر استان مرکزی با برپایی سفره اطعام علوی در صحن مطهر حضرت فاطمه زهرا(س) در نجف اشرف، این اقدام معنوی را به نام مردم استان مرکزی ثبت خواهند کرد.

عزیزی با اشاره به تقارن عید غدیر امسال با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد: گرامیداشت عید غدیر و پاسداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هیچ‌گونه تعارضی با یکدیگر ندارد.

وی ادامه داد: ملت ایران همچنان داغدار فقدان امام راحل و شهدای عزیز انقلاب هستند و همواره یاد و نام ایشان را زنده نگه می‌دارند اما این مسئله موجب فراموشی غدیر و نعمت ولایت نخواهد شد.

عزیزی تأکید کرد: جشن‌های غدیر در چارچوب ارزش‌های دینی و با هدف شکرگزاری از نعمت ولایت برگزار می‌شود و امروز استمرار مسیر ولایت و رهبری به برکت انتخاب خبرگان ملت مورد قدردانی مردم ایران است.

وی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی تصور داشتند با شهادت رهبر شهید، مسیر ولایت متوقف می‌شود اما انتخاب به‌موقع خبرگان ملت، اقتدار نظام و استمرار مستحکم ولایت را نشان داد و پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان بود.