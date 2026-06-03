سرزمین آفتاب در مسیر مهمونی کیلومتری غدیر؛ فرهنگ ولایت در قاب همدلی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و در امتداد موج گسترده مشارکت‌های مردمی در استان مرکزی، میدان شهدا در شهر اراک امسال نیز به کانون برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» تبدیل خواهد شد.

رویدادی که با محوریت اطعام، همدلی و ترویج فرهنگ ولایت، جلوه‌ای از حضور پرشور هیئت‌ها، مساجد، مواکب و گروه‌های مردمی را به نمایش می‌گذارد.

این برنامه که با برپایی صدها دیگ نذری، مواکب خدمت‌رسان و پویش‌های اجتماعی همراه است در ادامه طرح‌های گسترده اطعام غدیر در سطح شهر و استان، صحنه‌ای از مشارکت فراگیر اقشار مختلف مردم در پاسداشت این عید بزرگ اسلامی و تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی را رقم خواهد زد.

۱۱۰ مسجد اراک در طرح اطعام بزرگ عید غدیر مشارکت می‌کنند

دبیر اجرایی غدیر اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر خم، ۱۱۰ مسجد و مؤسسه فرهنگی اراک با مشارکت‌های مردمی در طرح بزرگ اطعام غدیر مشارکت کرده و نسبت به پخت و توزیع غذای نذری در مناطق مختلف اقدام می‌کنند.

سیداحمد حسینی افزود: برنامه‌های شاخص عید غدیر در اراک شامل اجرای طرح اطعام در ۱۱۰ مسجد و مؤسسه فرهنگی، برپایی ۱۱۰ موکب نوجوان، برگزاری اجتماع بزرگ سادات، اجرای پویش «به عشق علی» برای آزادی زندانیان است.

وی تصریح کرد: برای عید غدیر، پخت ۱۱۰ دیگ غذا با مشارکت گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و موکب‌های غدیری در اراک پیش‌بینی شده که میان شهروندان و نیازمندان توزیع خواهد شد.

حسینی گفت: همزمان با عید غدیر، ۱۱۰ مسجد و مؤسسه فرهنگی اراک با تکیه بر مشارکت‌های مردمی اقدام به پخت و توزیع اطعام می‌کنند.

دبیر اجرایی غدیر اراک ادامه داد: ۱۱۰ دیگ غذا به‌صورت متمرکز در چهار نقطه شهر و سایر شهرستان‌های استان طبخ و میان مردم توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجتماع بزرگ خانواده سادات شام عید غدیر در حسینیه ایران اراک برگزار می‌شود و سادات با حضور در این آیین، با آرمان‌های ولایت و رهبری تجدید میثاق خواهند کرد.

حسینی افزود: در قالب پویش «به عشق علی» هر صنف و گروه تخصصی می‌تواند در برپایی سفره اطعام مشارکت کند و همزمان، پویش آزادی زندانیان با همکاری ستاد دیه در حال اجراست که امید می‌رود نتایج مؤثری به همراه داشته باشد.

دبیر اجرایی غدیر اراک گفت: یکی از مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی اراک مسئولیت برگزاری اجتماع جانبازان و ایثارگران از جمله رزمندگان دفاع مقدس، مدافعان حرم و سایر عرصه‌های ایثار را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: با هماهنگی امور مساجد و ائمه جماعات، سنت حسنه دیدار سادات با یکدیگر و نیز دیدار مردم با سادات در سطح محله‌ها احیا و اجرا می‌شود.

بیش از ۲۰۰ موکب مردمی در مرکزی همزمان با عید غدیر برپا می شود

فعال فرهنگی حوزه غدیر و دبیر ستاد اعتکاف استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز عید غدیر، بیش از ۲۰۰ موکب مردمی و پشتیبانی در نقاط مختلف استان برای ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی و اجرای برنامه‌های ویژه این مناسبت برپا می‌شود.

احمد فرجی افزود: برنامه‌های روز عید از بعدازظهر آغاز و تا اقامه نماز ادامه دارد و پس از آن نیز تجمع مردمی طبق روال هر شب در میدان شهدا برگزار می‌شود که امسال با توجه به تقارن مناسبت‌ها با تمهیدات ویژه‌تری پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تقارن ایام عید غدیر با سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) بخشی از برنامه‌ها به‌صورت تلفیقی و با رویکرد گرامیداشت هر دو مناسبت اجرا خواهد شد.

فرجی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰۰ موکب برای اسکان و خدمات فرهنگی و همچنین پشتیبانی تغذیه و کمک‌های مرتبط پیش‌بینی شده است.

فرجی تاکید کرد: محلات مختلف شهر اراک نیز در جریان این رویداد قرار خواهند داشت تا زمینه مشارکت گسترده‌تر و فراگیرتر مردمی فراهم شود.

دبیر ستاد اعتکاف استان مرکزی افزود: بخش قابل توجهی از برنامه‌ها به‌صورت مردمی اجرا می‌شود و تنها در یک نقطه از شهر حدود ۱۱۰ دیگ غذا توسط مجموعه‌های هیئتی و مردمی در نقاط مختلف از جمله میدان شهدا و سایر هیئات تهیه و توزیع خواهد شد.

وی بیان کرد: در مجموع نیز برای پخت و توزیع بیش از ۵۰۰ هزار پرس غذا برنامه‌ریزی شده است.

فرجی گفت: بیش از ۹۰ درصد این فعالیت‌ها به‌صورت کاملاً مردمی اجرا می‌شود و بر اساس تأکیدات ستادهای استانی و ستاد مرکزی غدیر، محور اصلی برنامه‌ها بر مشارکت و نقش‌آفرینی مردم استوار است.

غدیر امسال با مشارکت گسترده مردمی برگزار می‌شود

عضو ستاد غدیر و مداح برجسته اهل بیت (ع) در استان مرکزی‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های عید سعید غدیر خم امسال با رویکردی

سیمین: متفاوت، تمرکز بر تبیین فرهنگ ولایت و مشارکت گسترده مردمی برگزار می گردد تا پیام ماندگار غدیر بیش از پیش در جامعه ترویج شود.

مجتبی تاجیانی افزود: با توجه به تقارن عید سعید غدیر خم با رحلت معمار بزرگ انقلاب، این عید بزرگ با شکوهی متفاوت و با محوریت تبیین پیام ولایت برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از رهنمودهای رهبران و بزرگان انقلاب درباره غدیر، زمینه برگزاری هرچه اثرگذارتر برنامه‌های این عید بزرگ را فراهم می‌کند.

تاجیانی ادامه داد: امسال جشن‌های غدیر به صورت متمرکز و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود این اجتماع بزرگ جلوه‌ای از ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین(ع) و فرهنگ ولایت باشد.

عضو ستاد غدیر با اشاره به جایگاه بی‌بدیل واقعه غدیر در تاریخ اسلام تاکید کرد: در واقعه غدیر خم، خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را به ابلاغ پیام ولایت مأمور کرد و این رویداد نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل رسالت آن حضرت داشت.

وی افزود: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نماد تداوم مسیر هدایت، ولایت و انسجام امت اسلامی در طول تاریخ است.

تاجیانی بیان کرد: مردم و محبان اهل‌بیت(ع) با حضور گسترده در برنامه‌های عید سعید غدیر، در ترویج فرهنگ ولایت، امامت و ارزش‌های اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: مشارکت پرشور مردم دیار آفتاب در آیین‌های غدیر، زمینه‌ساز تقویت وحدت، همدلی و تعمیق معرفت دینی در جامعه خواهد بود و بهره‌مندی از برکات معنوی این عید بزرگ را به همراه خواهد داشت.