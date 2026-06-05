توزیع ۴ هزار پرس غذای گرم در پویش نذر اطعام غدیر رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی با اشاره به برگزاری پویش نذر اطعام غدیر همزمان با عید سعید غدیر خم و اظهار کرد: در راستای ترویج سنت حسنه اطعام و همدلی با خانواده‌های کم‌برخوردار، داوطلبان و خیرین نیک‌اندیش با همکاری مجموعه‌های جهادی، اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم محلی در شهرستان رشت انجام شد.

وی افزود: در مجموع این اقدام خداپسندانه، ۴ هزار پرس غذای محلی به ارزش 40 میلیارد ریال میان جامعه هدف توزیع شد.

سلیمی در تشریح جزئیات این فعالیت‌های بشردوستانه افزود: این پویش با همکاری مجموعه جهادی فرزندان امام روح‌الله (ره) شهرستان رشت، بنیاد برکت، قرارگاه جهادی فرهنگی خادمین گیلان و جمعیت هلال‌احمر استان گیلان برگزار شد.