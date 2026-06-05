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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

توزیع ۴ هزار پرس غذای گرم در پویش نذر اطعام غدیر رشت

توزیع ۴ هزار پرس غذای گرم در پویش نذر اطعام غدیر رشت

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از توزیع ۴ هزار پرس غذای گرم با عنوان پویش نذر اطعام غدیر همزمان با عید سعید غدیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی با اشاره به برگزاری پویش نذر اطعام غدیر همزمان با عید سعید غدیر خم و اظهار کرد: در راستای ترویج سنت حسنه اطعام و همدلی با خانواده‌های کم‌برخوردار، داوطلبان و خیرین نیک‌اندیش با همکاری مجموعه‌های جهادی، اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم محلی در شهرستان رشت انجام شد.

وی افزود: در مجموع این اقدام خداپسندانه، ۴ هزار پرس غذای محلی به ارزش 40 میلیارد ریال میان جامعه هدف توزیع شد.

سلیمی در تشریح جزئیات این فعالیت‌های بشردوستانه افزود: این پویش با همکاری مجموعه جهادی فرزندان امام روح‌الله (ره) شهرستان رشت، بنیاد برکت، قرارگاه جهادی فرهنگی خادمین گیلان و جمعیت هلال‌احمر استان گیلان برگزار شد.

کد مطلب 6850663

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