ساوه میزبان ۱۱۰ جشن غدیر؛ از بازسازی واقعه تاریخی تا اطعام ۵۰ هزار نفر

حجت‌الاسلام معین شرافتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت واقعه غدیر خم و دستور پیامبر اکرم (ص) مبنی بر ابلاغ پیام ولایت، اظهار کرد: گرامیداشت غدیر و بازخوانی خطبه آن، در اصل انجام دستور نبی مکرم اسلام است تا این پیام سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر جشن‌های امسال تصریح کرد: امسال با اعتقاد به اینکه ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) در عصر غیبت امام عصر (عج) قرار دارد، جشن‌های غدیر رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفته است.

حجت‌الاسلام شرافتی افزود: با توجه به اینکه امسال نخستین عید غدیر در دوران زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است، ما ولایت فقیه را در راستای ولایت ائمه و امام زمان (عج) می‌دانیم از این رو سلسله جشن‌های غدیر در ساوه، در واقع مراسم بیعت مردم انقلابی و ولایتمدار با آرمان‌های انقلاب و رهبری است.

رئیس ستاد برنامه‌های غدیر ساوه از برگزاری برنامه شاخص بازسازی واقعه غدیر خبر داد و گفت: در شب عید، نمایش میدانی واقعه غدیر با هنرمندی ۵۰ نفر از هنرمندان بسیجی و با بهره‌گیری از جلوه‌های بصری، همگام با راهپیمایی مردم از میدان امام خمینی (ره) تا میدان معلم اجرا خواهد شد.

وی افزود: جشن‌های عید غدیر در هیئات، مساجد، بقاع متبرکه و منازل برگزار می‌شود که شاخص‌ترین آن‌ها جشن بزرگ امامزاده سید اسحاق (ع) با سخنرانی حضرت آیت‌الله توکل (عضو خبرگان رهبری) همراه با ویژه برنامه ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود.

اجرای ۴ شب «کاروان شادی» در ۲۰ نقطه

حجت‌الاسلام شرافتی به فعالیت کاروان‌های شادی اشاره کرد و گفت: این کاروان‌ها به مدت ۴ شب و هر شب در پنج نقطه شامل روستاها، حاشیه شهر و محلات با همکاری کانون فرهنگی مساجد، برنامه‌هایی نظیر سخنرانی، مداحی، سرود، مسابقات معارفی برگزار و رژه خودرویی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ویژه برای قشر کودک و نوجوان، تصریح کرد: گروه‌های جهادی علاوه بر پذیرایی، اقدام به برپایی شهربازی ویژه‌ای در محل تجمع با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع کرده‌اند که هر شب در ایام دهه ولایت به هزاران نونهال و نوجوان خدمت‌رسانی می‌کنند؛ همچنین در کنار این فضا، غرفه‌های مشاوره و بصیرت‌افزایی نیز برای استفاده عموم برپا شده است.

اطعام ۵۰ هزار نفری و بسته‌های معیشتی در سیره علوی

رئیس ستاد غدیر ساوه با تأکید بر سنت حسنه اطعام در روز غدیر، اظهار کرد: برآورد شده است که امسال با همت مواکب، مساجد و هیئات مذهبی، ۵۰ هزار وعده غذایی طبخ و میان مردم توزیع شود همچنین با هدف یتیم‌نوازی و کمک به نیازمندان، مراکز نیکوکاری شهرستان برای تهیه و توزیع بیش از هزار بسته معیشتی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: آیین تکریم سادات در مساجد و منازل، همچنین اقدام خیرخواهانه جمعی از خیران ساوجی برای گل‌آرایی حرم مطهر علوی در نجف اشرف (برای پنجمین سال متوالی) از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف ابراز ارادت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) در این ایام انجام می‌شود.