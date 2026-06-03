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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵

بیعت غدیریون خراسان جنوبی با مولا علی(ع) در شب عید ولایت

بیعت غدیریون خراسان جنوبی با مولا علی(ع) در شب عید ولایت

بیرجند- عاشقان حضرت علی(ع) در شب عید غدیر با حضور در مراسم‌های جشن و معنوی، بار دیگر با مولای متقیان تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه‌های مختلف مردم دلداده اهل بیت(ع) در خراسان جنوبی همزمان با شب عید غدیر، همراه با شیعیان سراسر کشور و دیگر نقاط جهان، با حضور در مساجد، حسینیه‌ها، میادین و بوستان‌ها، این عید بزرگ ولایت و امامت را گرامی داشتند و بار دیگر بر تبعیت از اهل بیت(ع) تأکید کردند.

در مرکز خراسان جنوبی نیز عاشقان امیرالمؤمنین(ع) شب گذشته با حضور در بوستان آزادگان بیرجند، در مراسم جشن عید غدیر که به همت هیئت مذهبی ـ فرهنگی آزادگان برگزار شد، شرکت کردند و با مولای خود حضرت علی(ع) تجدید بیعت کردند.

در این مراسم برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله اجرای سرود، نمایش و دیگر برنامه‌های آیینی برگزار شد و یکی از مداحان اهل بیت(ع) نیز در وصف مولای متقیان حضرت علی(ع) به مداحی پرداخت.

کد مطلب 6849785

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