به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمسالدینی عارفی چهارشنبه شب در تجمع بزرگ غدیر و مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(قدسسره)، که با حضور نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی و به میزبانی حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند در میدان اجتماعات آیتالله رئیسی و در نود و پنجمین شب اجتماعات مردمی برگزار شد، اظهار کرد: مرحوم پدرم به مدت ۶۲ سال مراسم سالگرد حادثه ۱۵ خرداد را در مدرسه معصومیه بیرجند برگزار میکردند و از زمان رحلت امام خمینی(ره)، این مراسم در روز ۱۵ خرداد ادامه یافته است.
وی با اشاره به فضائل حضرت علی(ع) افزود: خداوند متعال فضائل بیشماری برای امیرالمؤمنین(ع) قرار داده و روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه والای ایشان در منابع اهل سنت نقل شده است.
این استاد حوزه علمیه با بیان خاطرهای از یک خلبان ژاپنی گفت: این خلبان نقل کرده بود که با توسل چند مسافر پاکستانی به امام علی(ع)، از آتش گرفتن هواپیمایی که هدایت آن را بر عهده داشت جلوگیری شد و همین مسئله سبب شد درآمد یک سال خود را نذر امام علی(ع) کند.
حجتالاسلام عارفی خاطرنشان کرد: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که «علی مدار حق است».
وی تأکید کرد: همانطور که امام خمینی(ره) فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند»، امروز نیز ترامپ نمیتواند هیچ غلطی بکند و با توسل به امام علی(ع) و اهل بیت(ع)، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
همچنین در این مراسم که همراه با برپایی محفل انس با قرآن کریم به یاد رهبر شهید برگزار شد، تعدادی از قاریان قرآن آیاتی از کلام وحی را تلاوت کردند و مراسم وداع با جانباز شهید دوران دفاع مقدس، حسن یعقوبپور، که به تازگی به فیض شهادت نائل شده است، برگزار شد.
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