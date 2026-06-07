وحدت مردم و مسئولان رمز اصلی موفقیت و استمرار انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه و جمعی از معتمدین قهستان ضمن گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، قیام ۱۵ خرداد، دهه امامت و ولایت و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: همه این مناسبت‌ها یک پیام مشترک دارند و آن این است که هر زمان جامعه بشری به امامت و ولایت بازگردد، از ظلم، فساد، تباهی و نکبت نجات یافته و به سوی جامعه‌ای متمدن و الهی حرکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و انحرافات تاریخ ناشی از کنار گذاشته شدن اوصیای الهی بوده است، افزود: پس از پیامبران، افراد سودجو با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، مسیر جامعه را منحرف کردند و همین مسئله پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیز رخ داد و زمینه حاکمیت خاندان بنی‌امیه و عناصر فاسد را فراهم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر برتری مردم ایران نسبت به مردم دوران صدر اسلام، بیان کرد: مردم ایران از سال ۱۳۴۲ با وجود همه فشارها و توطئه‌های استکبار، پای آرمان‌های اسلامی ایستادند و اجازه ندادند انقلاب اسلامی به سرنوشت بسیاری از نهضت‌های گذشته دچار شود.

وی با مرور جنایات استعمارگران به ویژه انگلیس در ایران و منطقه، گفت: غارت منابع کشور، تحمیل گرسنگی، سرکوب مردم، جداسازی بخش‌هایی از سرزمین ایران و ایجاد پایگاه‌های دشمنان اسلام در منطقه، بخشی از اقدامات استعمارگران در طول تاریخ بوده است.

آیت‌الله عبادی با اشاره به ماجرای کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: امام راحل در حالی که شرق و غرب از رژیم پهلوی حمایت می‌کردند، در برابر سند بردگی ملت ایران ایستاد و با اتکا به ایمان مردم، نهضتی را آغاز کرد که به شکست استعمار و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

وی تأکید کرد: امام خمینی(ره) سه مأموریت بزرگ را ترسیم کردند که نخست تشکیل حکومت اسلامی بود؛ هدفی که با پیروزی انقلاب محقق شد و زمینه استقلال ایران را فراهم کرد.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: مأموریت دوم، بیداری جهانی بود که امروز آثار آن در کشورهای مختلف جهان و حتی در اروپا و آمریکا قابل مشاهده است و ملت‌ها خواستار عدالت و مقابله با ظلم هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را سومین مأموریت مورد تأکید امام خمینی(ره) دانست و گفت: با وجود همه توطئه‌ها، فتنه‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌ها، انقلاب اسلامی نه تنها تضعیف نشده بلکه هر روز قدرتمندتر از گذشته مسیر خود را ادامه داده است.

وی افزود: دشمنان با وجود به‌کارگیری همه ابزارها و توطئه‌ها نتوانستند جمهوری اسلامی را متوقف کنند و این موضوع نشان‌دهنده امداد الهی و تحقق وعده «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» است.

آیت‌الله عبادی وحدت مردم و مسئولان را رمز اصلی موفقیت و استمرار انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم ایران با صبر، ایمان و مقاومت مثال‌زدنی، همواره جلوتر از مسئولان حرکت کرده‌اند و این انسجام و همدلی، ضامن پیروزی‌های آینده خواهد بود.