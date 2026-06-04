به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۴ خرداد و تحولات آینده کشور و منطقه، در صفحه شخصی خود نوشت: «خمینی کبیر یک شخص نبود؛ آغازِ پایانِ امپراتوری‌ها بود. امروز فرزندانی که در مکتب او مشق ایستادگی کردند، تحت زعامت رهبر سوم انقلاب اسلامی، هژمونی آمریکا را زیر گام های اراده خود له کرده‌ و کابوس ابدی استکبارند. ثمره‌ این راه و اقتدار به زانو درآمدن قطعی نظام سلطه و شیطان بزرگ است.»