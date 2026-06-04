نظارت ویژه بر روند خرید تضمینی گندم در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در بازدید میدانی از مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان پلدختر، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرایند تحویل، نگهداری و رعایت استانداردهای کیفی برای حفظ کیفیت گندم بهعنوان کالای استراتژیک کشور تأکید کرد.
وی هدف از این بازدیدهای میدانی را پایش مستمر فرایند خرید تضمینی و اطمینان از سلامت زیرساختهای ذخیرهسازی محصول در فصل برداشت عنوان کرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی عوامل دستاندرکاران در مراکز خرید، تصریح کرد: گندم کالای استراتژیک کشور است و هرگونه خلل در زنجیره خرید یا انبارداری آن، مستقیماً امنیت غذایی را تحتالشعاع قرار میدهد.
دارابی با تأکید بر لزوم حفظ کیفیت محصول در زمان ذخیرهسازی، از تمامی عوامل اجرایی خواست تا با تکریم کشاورزان و تسریع در روند تحویل، از بروز هرگونه چالش در عملیات خرید تضمینی جلوگیری به عملآورند.
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