تجلی وحدت در جشن خیابانی غدیر فریدن به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان فریدن در عید غدیر خم، شاهد برپایی باشکوهترین جشن خیابانی سال بود. این مراسم که حد فاصل خیابان شهید آیت الله طالقانی تا فلکه شهرداری را به مسیری مملو از عشق و ارادت به امیرالمؤمنین (ع) بدل کرده بود، با حضور گسترده و پرشور زنان، مردان و کودکان فریدنی همراه شد.
در این مسیر، ۲۰ موکب فرهنگی و پذیرایی با همت جوانان و خیرین برپا شده بود که علاوه بر اجرای برنامههای متنوع مذهبی و فرهنگی، با توزیع ۱۵ هزار پرس غذای گرم از زائران و محبان اهلبیت (ع) پذیرایی میشود.
نکته حائز اهمیت در برگزاری این حماسه میدانی، پیشینه همبستگی مردم فریدن در ماههای اخیر است. این حضور پرشکوه در حالی رقم خورد که شهروندان فریدنی طی ۱۰۰ روز گذشته با حضور مستمر در تجمعات شبانه، وحدت و میدانداری خود را در عرصههای مختلف اجتماعی به اثبات رسانده بودند حالا این اتحاد و همدلی، در جشنی بزرگ و معنوی به اوج رسید.
حضور خانوادههای فریدنی به همراه کودکانشان در این مسیر فضای شهر را به جشن و سروری کمنظیر آراست و نشان داد که مردم این دیار با هر سلیقهای، حول محور ولایت و عشق به مولای متقیان، در انسجامی کامل به سر میبرند.
این جشن خیابانی که تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت و بیش از هر چیز نمایشی از اقتدار اجتماعی و همبستگی مردمی خواهد بود که با اتکا به فرهنگ اصیل ولایی، برای ساختن روزهایی روشنتر در کنار یکدیگر ایستادهاند.
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