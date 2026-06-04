امام جمعه پارسیان: غدیر بزرگترین عید عزت و وحدت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان،ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت دهه امامت و ولایت اظهار کرد: مردم شریف و جانفدای پارسیان همواره پا در رکاب ولایت بودهاند، هستند و خواهند بود و این ۹۰ روز و شب نشان دادند که قادر هستند خستگی را خسته کنند.
وی با تبریک عید سعید غدیر خم افزود: عید غدیر به عنوان عیدالله الاکبر، بزرگترین عید، عامل عزت اسلام و وحدت مسلمین است. همانطور که امیرالمومنین علیهالسلام وحدتبخش جامعه اسلامی بود، غدیر نیز به کوری چشم دشمنان، وحدتآفرین است.
امام جمعه پارسیان تصریح کرد: همه اقشار مسلمانان از هر مذهب، فرقه، فقه و رشتهکلامی، عشق به امیرالمومنین را بخشی از ایمان خود میدانند. بزرگداشت غدیر و گرامیداشت ولایت علی (ع) در شیرازه دین هر مسلمانی است، فارغ از نگاههای مذهبی و سیاسی.
نظر شما