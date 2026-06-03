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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

غدیر شناسنامه شیعه است؛ مردم در مهمانی غدیر سنگ تمام بگذارند

غدیر شناسنامه شیعه است؛ مردم در مهمانی غدیر سنگ تمام بگذارند

پارسیان- مدیر حوزه علمیه پارسیان، عید غدیر را بزرگ‌ترین عید مسلمانان و حقیقتِ هویت شیعه دانست و با اشاره به روایات اهل‌بیت (ع)، بر لزوم بزرگداشت غدیر و تبیین آن در سطح جهانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله اولیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک عید سعید غدیر خم و دهه ولایت اظهار داشت: عید غدیر یکی از بزرگ‌ترین اعیاد و در حقیقت «شناسنامه شیعه» است. نامگذاری این روز با عنوان‌هایی همچون عیدالله اکبر، عید برکت، عید ولایت، عید امامت، یوم القیام، یوم السرور و یوم الارشاد - که بالغ بر ۵۰ نام از اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) به ما رسیده - دلیل روشنی بر عظمت این روز است.

وی افزود: امام رضا (ع) می‌فرمایند: به خدا سوگند، اگر مردم فضیلت این روز را می‌شناختند، ملائک روزی ده مرتبه به آنها دست می‌دادند.» همچنین امام صادق (ع) فرموده‌اند: «هر کس کار نیکی در این روز انجام دهد، خداوند پاداش هشتاد ماه عبادت برایش ثبت می‌کند.

مدیر حوزه علمیه پارسیان با اشاره به آیه شریفه «اَلْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ» خاطرنشان کرد: خداوند متعال در روز نصب امیرالمؤمنین (ع) به جانشینی پیامبر (ص) فرمود دشمنان از نابودی و سیطره بر شما مأیوس شدند. آنچه مانع تحقق اهداف شوم دشمنان است، ولایت است. تا زمانی که ولایت باشد و مردم در کنار ولایت، دشمنان مأیوس، خوار و ذلیل خواهند بود؛ هر قدر هم که ابرقدرت باشند.

اولیایی تصریح کرد: مردم برای رسیدن به عزت واقعی و قله‌های پیروزی باید غدیر را بزرگ بشمارند و از هر آنچه دارند در راه معرفی و بزرگداشت آن مایه بگذارند تا این هویت حقیقی را به تمام دنیا بشناسانند.

وی در پایان از عموم مردم شریف پارسیان و استان هرمزگان دعوت کرد تا در «مهمانی غدیر» شرکت کرده و این عید بزرگ الهی را پاس بدارند.

کد مطلب 6849334

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