عید غدیر روز اکمال دین و تبیین پیام ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا رضی، ظهر پنجشنبه در مراسم کاروان پیاده‌روی غدیر با تبریک این عید بزرگ به حاضران، عید غدیر را فرصتی مغتنم برای بازخوانی پیام امامت و ولایت دانست.

وی با اشاره به جایگاه برجسته واقعه غدیر در تاریخ اسلام اظهار کرد: عید غدیر روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی است؛ روزی که پیامبر اکرم(ص) به فرمان خداوند متعال، حضرت علی(ع) را به عنوان ولی و جانشین خود به مسلمانان معرفی کردند.

وی افزود: این روز بزرگ تنها یک جشن مذهبی نیست، بلکه یادآور مسیر هدایت، عدالت و پیروی از سیره اهل‌بیت(ع) است و باید پیام آن در جامعه بیش از پیش تبیین شود.

حجت‌الاسلام رضی ادامه داد: عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج فرهنگ دینی، تکریم سادات و تبیین جایگاه امامت در میان نسل نوجوان و جوان است.

وی تأکید کرد: اگر پیام غدیر به درستی برای مردم و به‌ویژه نسل آینده بیان شود، بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه کاهش خواهد یافت.

این روحانی همچنین بر برگزاری باشکوه آیین‌های غدیری در سطح شهرستان تأکید کرد و گفت: برگزاری کاروان‌های پیاده‌روی، جشن‌های مردمی و برنامه‌های فرهنگی در عید غدیر اقدامی ارزشمند برای زنده نگه داشتن این واقعه عظیم و انتقال آن به نسل‌های آینده است.