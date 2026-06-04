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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۳

باقری: خدمت صادقانه به مردم، عینِ پیروی از سیره علوی است

باقری: خدمت صادقانه به مردم، عینِ پیروی از سیره علوی است

یزد - فرماندار بهاباد گفت: خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان، ادامه سیره عملی امام علی(ع) در نظام اجرایی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری شب پنجشنبه در مراسم جشن عید غدیر خم با بیان اینکه غدیر، نقطه عطف تاریخ اسلام و نماد تداوم راه ولایت است، اظهار کرد: عید غدیر، عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی است و این روز بزرگ، یادآور جایگاه والای امامت در مسیر هدایت امت اسلامی است.

وی با تبیین ضرورت ترویج سیره علوی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام غدیر یعنی عدالت، ولایت‌مداری، وحدت و خدمت بی‌منت به مردم هستیم.

فرماندار بهاباد ادامه داد: غدیر پرتو نورانی عدالت‌خواهی و حق‌طلبی است که باید در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و اداری ما جاری و ساری باشد.

باقری: خدمت صادقانه به مردم، عینِ پیروی از سیره علوی است

باقری با اشاره به رویکرد دولت در شهرستان افزود: ما در دولت با همین روحیه ولایی، تمام توان خود را برای پیشرفت و آبادانی شهرستان بهاباد و رفع دغدغه‌های مردم به کار بسته‌ایم.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در انتقال مفاهیم دینی تأکید کرد و افزود: برپایی چنین جشن‌هایی علاوه بر تقویت باورهای دینی، زمینه‌ساز همبستگی، نشاط اجتماعی و انتقال ارزش‌های والای اسلامی به نسل جوان است.

کد مطلب 6850668

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