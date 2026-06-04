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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

حال و هوای محل برگزاری جشن کیلومتری غدیر در قزوین

حال و هوای محل برگزاری جشن کیلومتری غدیر در قزوین

قزوین- خیابان هشت بهشت قزوین آماده برگزاری جشن کیلومتری غدیر می شود.

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کد مطلب 6850188

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