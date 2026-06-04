https://mehrnews.com/x3cf4M ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ کد مطلب 6850188 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ حال و هوای محل برگزاری جشن کیلومتری غدیر در قزوین قزوین- خیابان هشت بهشت قزوین آماده برگزاری جشن کیلومتری غدیر می شود. دریافت 6 MB کد مطلب 6850188 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر در تبریز آغاز شد جشن عید غدیر خم در تالار ولایت حرم مطهر امام رضا(ع) عید غدیر روز اکمال دین و تبیین پیام ولایت است حال و هوای جشن غدیر در بیجار گروس البرز در سوگ امام خمینی(ره) و جشن غدیر یکپارچه شد برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 قزوین جشن غدیر
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