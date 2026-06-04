حضور مشهدی ها در جشن «در پناه غدیر»؛مهمونی غدیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با سالروز عید سعید غدیر خم جشن بزرگ «در پناه غدیر» در خیابان نخریسی آغاز شد.

مهمونی کیلومتری غدیرخم، جشنی است که به مناسبت روز بزرگ عید غدیرخم، در جای جای استان خراسان رضوی برگزار می‌شود. این جشن، با هدف گرامیداشت یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام، یعنی انتخاب حضرت امیرالمومنین (ع) به‌عنوان ولی‌ امر مسلمین در غدیرخم، به طور خاص در این روز بزرگ برگزار می‌شود. جشن مهمونی کیلومتری غدیرخم، در قالب یک حرکت جمعی و مردمی در مسیرهای مشخصی از شهرهای بزرگ وکوچک برگزار می‌شود.

در این مراسم ۱۱۰ موکب مردمی ارائه خدمات پذیرایی و اطعام می‌دهند و خدمات فرهنگی و تفریحی نیز انجام می شود.