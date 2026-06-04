https://mehrnews.com/x3cf8f ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳ کد مطلب 6850358 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳ همدلی و نشاط مردمی در جشن کیلومتری غدیر شهرستان مرزی تایباد مشهد- مردم شهرستان مرزی تایباد در مهمونی کیلومتری غدیر با همدلی، انسجام و نشاط حضوری پرشور رقم زدند. دریافت 18 MB کد مطلب 6850358 کپی شد مطالب مرتبط «تنوع لهجهها و وحدت دلها» در مهمونی کیلومتری غدیر مشهدالرضا(ع) فعالیت موکبهای مهمانی غدیر ارومیه؛ از سلمانی تا واکس صلواتی حضور پرشور زائران و مجاوران در جشن کیلومتری غدیر مشهد حضور مشهدی ها در جشن «در پناه غدیر»؛مهمونی غدیر آغاز شد استقرار ایستگاه امداد رسانی هلال احمر در مهمونی غدیر مشهد برپایی موکبهای بازی ویژه کودکان در مهمونی کیلومتری غدیر مشهد خیابان نخریسی مشهد در انتظار آغاز مهمونی کیلومتری غدیر برچسبها مشهد مهمونی کیلومتری غدیر 1405 عید سعید غدیرخم
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