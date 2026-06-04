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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

همدلی و نشاط مردمی در جشن کیلومتری غدیر شهرستان مرزی تایباد

همدلی و نشاط مردمی در جشن کیلومتری غدیر شهرستان مرزی تایباد

مشهد- مردم شهرستان مرزی تایباد در مهمونی کیلومتری غدیر با همدلی، انسجام و نشاط حضوری پرشور رقم زدند.

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کد مطلب 6850358

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