خبرگزاری مهر، گروه استان ها:عید سعید غدیر خم در نگاه اندیشمندان دینی و فعالان فرهنگی، تنها یک مناسبت مذهبی در تقویم اسلامی نیست؛ بلکه یک نقطه عطف تاریخی در مسیر شکلگیری امت اسلامی و تداوم جریان ولایت به شمار میرود. روزی که پیامبر اکرم(ص) در واپسین سالهای حیات خود، با ابلاغ پیام غدیر، مسیر هدایت امت را برای آینده ترسیم کرد و مسئله ولایت را به عنوان محور استمرار رسالت معرفی کرد.
در سالهای اخیر، این عید بزرگ در استان گلستان و دیگر نقاط کشور جلوهای متفاوت یافته و از یک مراسم سنتی مذهبی، به یک رویداد اجتماعی فرهنگی گسترده با مشارکت مستقیم مردم تبدیل شده است؛ رویدادی که در قالب «مهمانیهای کیلومتری غدیر» با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار میشود و ظرفیتهای جدیدی از همدلی، خدمترسانی و مشارکت اجتماعی را به نمایش میگذارد.
غدیر؛ عید ولایت و نقطه اتصال امت اسلامی
حجتالاسلام عباسعلی گرزین، در این زمینه با تأکید بر جایگاه غدیر اظهار کرد: این عید بزرگ صرفاً یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه بزرگترین عید بشریت است؛ عیدی که پیام آن همه انسانهای حقیقتجو را به سمت عدالت، هدایت و سعادت دعوت میکند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی واقعه غدیر افزود: این رخداد نقطهای تعیینکننده در تاریخ اسلام است که مسیر آینده امت اسلامی را مشخص کرد و اگر درست فهم شود، بسیاری از مفاهیم بنیادین همچون عدالتخواهی، مسئولیت اجتماعی و هدایتپذیری در جامعه بهتر تبیین خواهد شد.
گرزین مهمترین ویژگی مراسم امسال را حضور گسترده مردمی در قالب مهمانیهای کیلومتری عنوان کرد و گفت: این رویداد امروز به یکی از بزرگترین حرکتهای فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ جایی که مردم نه تنها شرکتکننده، بلکه میزبان و خدمتگزار اصلی هستند.
وی افزود: خانوادهها، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی و اقشار مختلف مردم با عشق به امیرالمؤمنین(ع) در این برنامهها حضور مییابند و جلوهای از همدلی، مواسات و نشاط اجتماعی را رقم میزنند.
غدیر در میدان امروز؛ تقابل روایتها و نقشآفرینی اجتماعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شرایط امروز جامعه گفت: غدیر در وضعیت فعلی تنها یک جشن نیست، بلکه صحنهای برای تقابل روایتها و نمایش انسجام اجتماعی در برابر جنگ شناختی دشمن است.
وی اظهار کرد: مهمانیهای کیلومتری غدیر یک عملیات فرهنگی برای شکستن فضای ناامیدی و ارائه تصویر واقعی از جامعه ایران است؛ تصویری که بر پایه شادی، همدلی و خدمترسانی شکل میگیرد و در برابر جریان رسانهای معاند قرار میگیرد.
به گفته گرزین، نقش نسل جوان در این عرصه نیز بسیار مهم است و نوجوانان میتوانند به عنوان «افسران جهاد تبیین» با روایتگری درست، حقیقت این حضور مردمی را در فضای رسانهای بازتاب دهند.
وی با اشاره به برپایی بیش از ۴۲۰ موکب مردمی در مسیر ۱۰ کیلومتری مهمانی غدیر در استان گلستان افزود: این موکبها نماد زنده فرهنگ غدیر هستند و نشان میدهند روح مشارکت و خدمترسانی در جامعه همچنان فعال و پویاست.
پیوند غدیر با مواسات و مسئولیت اجتماعی
گرزین در ادامه با اشاره به برنامههای مواسات و حمایت اجتماعی گفت: همزمان با جشنهای غدیر، طرحهای کمک مؤمنانه از جمله توزیع بستههای معیشتی، آزادی زندانیان غیرعمد و تهیه جهیزیه برای نیازمندان نیز در استان اجرا میشود.
وی افزود: این اقدامات نشان میدهد که فرهنگ غدیر صرفاً محدود به شادی و آیینهای مذهبی نیست، بلکه با مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه پیوندی عمیق دارد.
غدیر؛ نقطه تنظیم امت اسلامی و محور وحدت
در بخش دیگری از این گزارش، حجتالاسلام نورالله ولینژاد، نیز با تأکید بر جایگاه غدیر اظهار کرد: این روز در نگاه پیامبر اکرم(ص) «افضل اعیاد امت» است و نشاندهنده اهمیت سرنوشتساز آن در تاریخ اسلام محسوب میشود.
وی افزود: غدیر را باید نقطه تنظیم امت اسلامی دانست؛ جایی که مسیر حرکت مسلمانان بر اساس آن تعیین میشود و بدون آن، امکان انحراف در مسیر هدایت وجود دارد.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه پیام غدیر متعلق به همه مسلمانان است، گفت: شیعه و اهل سنت در اصل این واقعه اشتراک دارند و غدیر میتواند به عنوان یک نقطه وحدتآفرین در جهان اسلام عمل کند.
ولینژاد با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام تأکید کرد: وحدت امت اسلامی در برابر ظلم، اشغالگری و سلطهطلبی یک ضرورت جدی است و غدیر میتواند محور این انسجام قرار گیرد.
وی افزود: بازگشت به آموزههای وحدتآفرین اسلام، زمینهساز قدرت و عزت امت اسلامی خواهد بود و پیام غدیر در این مسیر نقش اساسی دارد.
در مجموع، آنچه از سخنان مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان و این کارشناس مذهبی برداشت میشود، آن است که غدیر در نگاه امروز، فراتر از یک مناسبت دینی، به یک رویداد اجتماعی، فرهنگی و هویتی تبدیل شده است؛ رویدادی که هم در عرصه داخلی، زمینهساز همبستگی و مشارکت مردمی است و هم در سطح کلان، ظرفیت تقویت وحدت امت اسلامی و بازتعریف نقش اجتماعی دین را دارد.
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