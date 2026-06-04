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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

سفره‌ای به وسعت عشق علوی در شیراز

سفره‌ای به وسعت عشق علوی در شیراز

شیراز- همزمان با عید ولایت ، مراسم پخت بیش از ۱۰ هزار پرس ناهار به همت محبین امیرالمؤمنین (ع) در شیراز برگزار شد.

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کد مطلب 6850209

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