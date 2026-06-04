https://mehrnews.com/x3cf5c ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ کد مطلب 6850209 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ سفرهای به وسعت عشق علوی در شیراز شیراز- همزمان با عید ولایت ، مراسم پخت بیش از ۱۰ هزار پرس ناهار به همت محبین امیرالمؤمنین (ع) در شیراز برگزار شد. دریافت 25 MB کد مطلب 6850209 کپی شد مطالب مرتبط شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز از ساعت ۱۷ غدیر در گلستان؛ از مهمونی کیلومتری تا بیعت مردمی با آرمانهای انقلاب طنینِ ساز و نقاره محلی شیرازی در جشن عید غدیرخم توزیع هزار بسته معیشتی همزمان با عید غدیر در شیراز لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر اطعام غدیر شیراز
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