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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

حال و هوای تبریز قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر

حال و هوای تبریز قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر

تبریز- در این ویدئو حال و هوای تبریز قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6850203

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