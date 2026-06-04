https://mehrnews.com/x3cf55 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ کد مطلب 6850203 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ حال و هوای تبریز قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر تبریز- در این ویدئو حال و هوای تبریز قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6850203 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر در تبریز آغاز شد حال و هوای خیابان قیام یزد قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر غدیر؛ روز تکمیل دین و تثبیت مسیر هدایت امت اسلامی آماده سازی مراسم جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه شهدا، زندهترین ثمره عملی مکتب غدیر در عصر حاضر هستند برچسبها تبریز عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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