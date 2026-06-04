امیر رحمانی: سربازان ارتش در برابر هیچ دشمنی سر خم نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان «ولی رحمانی» در نخستین یادواره ۲۰۲ شهید ارتش شهرستان صومعهسرا در غرب استان گیلان، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سربازان ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، جانانه از میهن خود دفاع کردند و عده ای از آنان به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی محوری ارتش افزود: جنگیدن و شهادت، تنها گوشهای از فداکاری های سربازان ارتش است. در جنگ تحمیلی نیز شاهد ایستادگی مثال زدنی آنان در برابر دشمنان بودیم که تعدادی از رزمندگان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: سربازان ما وطنپرست و ولایتمدار هستند و حاضرند هزاران بار برای دفاع از میهن و مردم جان دهند تا یک وجب از خاک مقدس کشورمان از دست نرود.

معاون طرح و برنامه و بودجه ارتش اضافه کرد: فردوسی در شاهنامه از چند قهرمان نام برده، اما امروز میهن ما پر از قهرمانانی است که برای وطن خود جنگیدند و به شهادت رسیدند. خانواده های شهدا بدانند که شهیدانشان برای تکه هایی از قلب مردم یعنی همین سرزمین، جنگیدند.

سرتیپ رحمانی بیان کرد: ارتش نزد مردم عزیز است زیرا به وعده های خود عمل می کند و این همان هدف و نگاه یک سرباز است.

استاندار گیلان: شهدا سرمایههای ماندگار نظام اسلامی هستند

در ادامه این مراسم، «هادی حق شناس» استاندار گیلان نیز شهدا را سرمایه های ماندگار نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: امنیت، اقتدار و عزت امروز کشور مرهون ایثارگری ها و جانفشانی های شهدا، جانبازان و خانواده های معزز آنان است.

«سعید رحمت زاده» نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این یادواره گفت: ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع از میهن، در بخش محرومیتزدایی نیز فعالیت چشمگیری دارد و همواره در خدمت روستاها و مناطق محروم است.

وی افزود: ارتش با همراهی نمایندگانی که به فکر مطالبات مردم هستند، برای رفع مشکلات و آبادانی روستاها و مناطق کم برخوردار گام برمیدارد.

گفتنی است، نخستین یادواره ۲۰۲ شهید والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران شهرستان صومعه سرا با حضور مسئولان محلی، استانی، کشوری و اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد.