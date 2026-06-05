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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۲

طنین نوای زورخانه در جشن غدیر آزادشهر

طنین نوای زورخانه در جشن غدیر آزادشهر

آزادشهر-همزمان با عید سعید غدیر خم، نوای ضرب زورخانه حال و هوای متفاوتی به جشن‌های مردمی آزادشهر بخشید.

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کد مطلب 6850683

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