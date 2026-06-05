https://mehrnews.com/x3cfgS ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۲ کد مطلب 6850683 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۲ طنین نوای زورخانه در جشن غدیر آزادشهر آزادشهر-همزمان با عید سعید غدیر خم، نوای ضرب زورخانه حال و هوای متفاوتی به جشنهای مردمی آزادشهر بخشید. دریافت 6 MB کد مطلب 6850683 کپی شد مطالب مرتبط تقدیر از مدیر تیم های ملی کاراته ایران چگونه امیرالمؤمنین علیهالسلام به الگوی پهلوانی در فرهنگ ایران بدل شد؟ قدردانی دنیامالی از خانواده شهدای جنگ رمضان در مراسم پهلوانان غدیر برچسبها گلستان آزادشهر مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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