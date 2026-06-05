به گزارش خبرگزاری مهر، عالیخانی در جریان بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از کارگاههای صنایعدستی شهرستان الیگودرز، اظهار کرد: در این بازدید از کارگاههای چوقابافی، صنایع چوبی و سفال و سرامیک الیگودرز دیدن شد و توانمندیها، ظرفیتها و نیازهای فعالان این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: الیگودرز با برخورداری از هنرمندان توانمند و ظرفیتهای فرهنگی ارزشمند، قابلیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای صنایعدستی شرق لرستان را دارد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی لرستان، تصریح کرد: باتوجهبه ثبت ملی شهر الیگودرز بهعنوان شهر چوقا بافی، حمایت از کارگاههای فعال بهویژه در حوزه پوشاک محلی و بهرهمندی از تسهیلات اعتباری، از مهمترین موضوعات مطرحشده در این بازدید بود.
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