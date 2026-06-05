به گزارش خبرنگار مهر صدای پرندگان در میان درختان بلند امامزاده طاهر علیه السلام کرج میپیچد. زائری شاخه گلی بر مزار یکی از هنرمندان نامدار ایران میگذارد و چند قدم آنسوتر، خانوادهای در جستوجوی نشانی یکی از چهرههای ماندگار موسیقی کشور است. اینجا تنها یک آرامستان نیست؛ بخشی از حافظه فرهنگی ایران در میان سنگمزارهایی آرام گرفته که هر کدام روایتگر صفحهای از تاریخ هنر معاصر کشور هستند.
در حالی که سالانه شمار قابل توجهی از علاقهمندان هنر، فرهنگ و موسیقی برای زیارت و بازدید به این مجموعه مراجعه میکنند، محمد مولایی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز از تهیه راهنمای جامع محل دفن هنرمندان و شهدای شاخص مدفون در این امامزاده و سایر امامزادگان استان البرز خبر داده است؛ اقدامی که میتواند گامی مهم در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این مجموعه باشد.
مدیرکل اوقاف البرز در گفتوگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به پرسشی درباره تدوین بانک اطلاعاتی شهدای شاخص و هنرمندان مدفون در امامزادگان گفت: پیشنهاد بسیار خوبی است. انشاءالله ظرف یک ماه آینده راهنمای جامع محل دفن شهدای فرمانده و هنرمندان تهیه و در اختیار زائران و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
امامزاده طاهر علیه السلام کرج طی دهههای گذشته به آرامگاه شماری از برجستهترین چهرههای هنر، موسیقی، ادبیات و فرهنگ ایران تبدیل شده است. نامهایی چون محمد نوری، غلامحسین بنان، نعمتالله آزموده معروف به آغاسی، احمد شاملو، منوچهر بهاری استاد کمانچه، مرتضی خان حنانه و دیگر هنرمندان شناختهشده، این مکان را به یکی از مهمترین نقاط فرهنگی کشور بدل کردهاند.
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند در بسیاری از کشورهای جهان، آرامگاه مشاهیر و هنرمندان به مقاصد شناختهشده گردشگری فرهنگی تبدیل شدهاند و سالانه هزاران بازدیدکننده داخلی و خارجی را جذب میکنند. این در حالی است که ظرفیت مشابه در امامزاده طاهر(ع) هنوز آنگونه که باید معرفی نشده است.
نبود نقشه جامع بازدید، تابلوهای راهنمای تخصصی و بانک اطلاعاتی متمرکز از محل دفن هنرمندان، از جمله مشکلاتی است که بازدیدکنندگان با آن مواجه هستند. بسیاری از علاقهمندان برای یافتن مزار هنرمندان ناچارند از افراد حاضر در مجموعه کمک بگیرند و گاه بدون دستیابی به مقصد مورد نظر، محل را ترک کنند.
به باور کارشناسان، ایجاد مسیرهای گردشگری فرهنگی، نصب کدهای QR بر روی مزار مشاهیر، طراحی اپلیکیشن یا نقشه دیجیتال و تولید محتوای چندرسانهای میتواند تجربه بازدید از این مجموعه را متحول کند. اقدامی که نه تنها به حفظ و معرفی میراث فرهنگی معاصر کشور کمک میکند، بلکه میتواند زمینه جذب گردشگران فرهنگی از سایر استانها و حتی گردشگران خارجی را نیز فراهم سازد.
مدیرکل اوقاف البرز در گفتوگو با مهر بر همین ظرفیت تأکید کرده و گفته است هنرمندان مدفون در این مکانها میتوانند به جذب توریسم فرهنگی و گردشگران خارجی کمک کنند؛ ظرفیتی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امامزاده طاهر علیه السلام اما تنها مأمن هنرمندان و چهرههای فرهنگی نیست. در بخشهایی از این مجموعه، مزار شهدای والامقامی قرار دارد که یاد و نام آنان نیز بخشی از هویت این مکان را شکل داده است.
حضور همزمان هنرمندان، فرهیختگان و شهدای گرانقدر در کنار فضای معنوی امامزاده، به این مجموعه هویتی چندوجهی بخشیده؛ هویتی که در آن فرهنگ، هنر، ایمان و ایثار در کنار یکدیگر روایت میشوند. بسیاری از زائران پس از حضور بر مزار هنرمندان، بر سر مزار شهدا نیز حاضر میشوند و فاتحهای نثار کسانی میکنند که امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری آنان است.
شاید کمتر نقطهای در کشور بتوان یافت که نام یک موسیقیدان برجسته، یک شاعر، یک هنرمند و یک شهید در چند قدمی یکدیگر بر سنگی حک شده باشد. امامزاده طاهر علیه السلام امروز تنها یک آرامستان نیست؛ بخشی از حافظه فرهنگی و تاریخی ایران است که با اجرای وعدههای جدید برای ساماندهی و معرفی مشاهیر مدفون در آن، میتواند از یک مقصد زیارتی شناختهشده به یکی از مهمترین ایستگاههای گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود.
حمید رضا عبد المنافی
نظر شما