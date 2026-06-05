تزریق هزاران میلیارد برای نوسازی مدارس و توسعه انرژی خورشیدی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد که رقمی معادل سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تعمیر، بهسازی و مقاوم‌سازی مدارس این استان تخصیص یافته است. این اعتبار از محل منابع استانی و مسئولیت‌های اجتماعی تأمین می‌شود و در کنار آن، پرداخت تسهیلات بانکی کم‌بهره نیز برای پیشبرد طرح‌های مقاوم‌سازی در جریان است.

در حوزه انرژی نیز، با توجه به سیاست‌های دولت برای مدیریت ناترازی برق، اولویت‌بندی برای نصب پنل‌های خورشیدی در مساجد، مدارس، نهادهای دولتی و واحدهای تولیدی انجام شده است. بر این اساس، تنها در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در مدارس استان هزینه شد.

همچنین در دو سال اخیر، ۲۱ میلیارد تومان برای پایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ۱۲ میلیارد تومان برای تجهیز ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، آب و خاک اختصاص یافته است. بازرسی موتورخانه‌های دولتی نیز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کرده است.

حسین سپهری، رئیس این سازمان، با اشاره به قانون بودجه سال جاری تأکید کرد که مبلغ ۱۱ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تصویب شده که در صورت تخصیص کامل، می‌تواند تحولی اساسی در این عرصه ایجاد کند.