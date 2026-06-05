به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی نصیرزاده بعد از ظهر جمعه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان در رشته کشتی اظهار کرد: این استان بهویژه در کشتی فرنگی از استعدادهای قابل توجهی برخوردار است، اما کمبود زیرساختها موجب مهاجرت برخی قهرمانان به سایر استانها شده است.
وی با بیان اینکه برخی کشتیگیران استان امروز با نام سایر استانها در رقابتها حضور دارند، افزود: این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی را نشان میدهد.
نایبرئیس فدراسیون کشتی با اشاره به ظرفیتهای سالن المپیک شهرکرد گفت: این مجموعه با توجه به شرایط اقلیمی، ارتفاع مناسب و زیرساختهای موجود، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم اردوهای کشتی کشور را دارد.
وی ادامه داد: فدراسیون آمادگی دارد در صورت واگذاری بهرهبرداری این مجموعه، نسبت به بازسازی، تجهیز و آمادهسازی آن اقدام کرده و تجهیزات تخصصی مورد نیاز را تأمین کند.
نصیرزاده برگزاری اردوهای تیمهای ملی در شهرکرد را دارای آثار مثبت ورزشی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: این اقدام میتواند زمینه حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و تیمهای خارجی را فراهم کرده و به توسعه گردشگری ورزشی کمک کند.
کشتی استان در مسیر رشد و افتخارآفرینی است
در ادامه این نشست، استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند رو به رشد کشتی در استان اظهار کرد: این رشته از جایگاه ویژهای در بین جوانان برخوردار است و طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
جعفر مردانی با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران استان افزود: ارتقای رتبه کشتی استان در سطح کشور و کسب افتخارات ملی و بینالمللی نشاندهنده ظرفیت بالای این حوزه است.
وی با اشاره به قهرمانی جهان مهدی نوروزی پس از ۴۳ سال، گفت: این موفقیت بیانگر استعدادهای ارزشمند استان است که در صورت حمایت میتوانند در سطح جهانی بدرخشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر حمایت از توسعه زیرساختهای ورزشی افزود: کمبود منابع مالی و زیرساختی از مهمترین چالشهای ورزش قهرمانی در استان است.
وی ادامه داد: استانداری آمادگی دارد پس از طی مراحل قانونی، نسبت به واگذاری یا بهرهبرداری مجموعه مورد نظر به فدراسیون کشتی اقدام کند.
مردانی همچنین از برنامهریزی برای بهرهبرداری از سالن فجر شهرکرد تا هفته دولت خبر داد.
رشد ۵۷ درصدی اعتبارات ورزش استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از افزایش اعتبارات حوزه ورزش و جوانان خبر داد.
یحیی رمضانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش ورزش و جوانان اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به وجود ۶۰ پروژه نیمهتمام ورزشی در استان افزود: برای تکمیل این طرحها حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصیتواند روند تکمیل پروژهها را تسریع کند.
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