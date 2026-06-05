کشف ۲۸ جوجه طرقه از شکارچیان متخلف در اراک

سید مجید میراکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان گشت و کنترلهای میدانی مشترک و با همکاری ایست بازرسی بسیج، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اراک موفق شدند ۲۸ قطعه جوجه طرقه را که توسط متخلفان از طبیعت زندهگیری شده بود، کشف و ضبط کنند.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب نگهداری این پرندگان افزود: جوجههای کشفشده به دلیل شرایط غیراستاندارد و نامناسب، در وضعیت گرسنگی قرار داشتند که بلافاصله پس از کشف، توسط مأموران تحویل گرفته شده و اقدامات لازم برای تیمار، تغذیه و نگهداری مناسب آنها انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک همچنین از کشف ادوات شکار از جمله تور و سایر تجهیزات مرتبط خبر داد و تصریح کرد: زندهگیری، خرید و فروش گونههای حیاتوحش بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
میراکبری گفت: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار، صید و قاچاق گونههای حیاتوحش، موضوع را از طریق ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند
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