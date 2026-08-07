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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

دستگیری شکارچیان متخلف در پناهگاه حیات وحش راسوند؛ کشف لاشه ۲ رأس گراز

دستگیری شکارچیان متخلف در پناهگاه حیات وحش راسوند؛ کشف لاشه ۲ رأس گراز

شازند- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شازند از دستگیری دو متخلف شکار و صید در پناهگاه حیات وحش راسوند و کشف لاشه ۲ رأس گراز وحشی، یک قبضه سلاح شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسکندری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شازند در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت، در پناهگاه حیات وحش راسوند به دو نفر متخلف شکار و صید برخورد کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از متخلفان، لاشه ۲ رأس گراز وحشی نر، یک قبضه سلاح شکاری برنو دارای مجوز، ۲۵ عدد فشنگ و یک دستگاه دوربین دوچشمی کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شازند ادامه داد: پس از تنظیم صورتجلسه در محل، پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به دادستانی شهرستان ارجاع خواهد شد.

اسکندری با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6910522

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