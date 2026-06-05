https://mehrnews.com/x3cfwG ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶ کد مطلب 6851261 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶ نوای «حیدر حیدر» مردم خمین در نود و هفتمین شب حماسه محلات- در این ویدئو نوای «حیدر حیدر» مردم خمین در نود و هفتمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6851261 کپی شد مطالب مرتبط نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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