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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶

نوای «حیدر حیدر» مردم خمین در نود و هفتمین شب حماسه

نوای «حیدر حیدر» مردم خمین در نود و هفتمین شب حماسه

محلات- در این ویدئو نوای «حیدر حیدر» مردم خمین در نود و هفتمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6851261

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