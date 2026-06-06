برد پیت سراغ موتورسواری رفت؛ تولید یک فیلم مهیج جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلمبرداری فیلم «جزیره من» درباره مسابقات موتورسواری که محصولی از شرکت «پلن بی» برد پیت است، با حضور وی سر صحنه، شروع شد.
دوربینهای فیلمبرداری این فیلم که با همکاری استودیو آمازون ام.جی.ام و با بازی چنینگ تیتوم و ایو هیوسون ساخته میشود، همزمان با برگزاری این مسابقه نمادین شروع به کار کردند.
فیلمبرداری فیلم «جزیره من» که در کشور جزیرهای کوچک در دریای ایرلند آغاز شده به کارگردانی رید کارولین و تهیهکنندگی «پلان بی» در حال انجام است.
مسابقات موتورسواری جزیره من (Isle of Man) که با عنوان «تی تی» شناخته میشود، یکی از معروفترین و مرگبارترین مسابقات برای موتورسواران در سراسر جهان است. پیشینه این مسابقه به سال ۱۹۰۷ برمیگردد که رقابتهای جادهای در انگلستان غیرقانونی اعلام شد و موتورسواران به «جزیره من» پناه بردند. یک دور از این مسیر شامل ۳۷.۷ مایل در سراسر سیستمهای جادهای جزیره است که در آن موتورسواران با سرعتی تا ۲۰۰ مایل در ساعت در خطوط روستایی و خیابانهای شهر حرکت میکنند. از سال ۱۹۰۳ تاکنون در جریان این رقابتها بیش از ۱۵۰ تن جان باختهاند که ۵ مورد آن در سال ۲۰۲۲ رخ داد.
پنجشنبه، پیت در کنار هواداران این رقابتها که در جایگاه اصلی مسابقه حضور داشند، حاضر شد و در کنار آندرهآ ماجولا، سوارکار ایتالیایی که در این رقابتها شرکت کرده، عکس گرفت. طبق بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط تیم ماجولا، پیت مدت زیادی در محوطه تیم ماجولا ماند تا کاملاً در فضای مسابقه غرق شود.
به جز تاتوم و هیوسون، دیگر بازیگران «جزیره من» شامل سیاران هیندز، می کالاماوی، روآرید مولیکا و آنا هاردویک هستند.
رید کارولین علاوه بر کارگردانی، وظیفه نوشتن فیلمنامه را با جیسون کلر (نویسنده «فورد در برابر فراری») و برایان جانسون برعهده داشت.
این فیلم بخشی از قراردادی است که کمپانی «پلن بی» با استودیو آمازون امجیام منعقد کرده و شامل یک سریال مستند از پشت صحنه این رقابتها هم میشود که با عنوان «بزرگترین مسابقه روی زمین» پخش خواهد شد و کار فیلمبرداری آن در طول مسابقات قهرمانی «جزیره من» در سال ۲۰۲۴ انجام شد.
«جزیره مَن» جزیرهای نیمه خودمختار با جمعیتی حدود ۸۶ هزار نفر واقع در دریای ایرلند است که به عنوان یک کشور شناخته میشود. این جزیره برای مسابقات موتورسواری تیتی شهرت جهانی دارد.
آخرین فیلمی که برد پیت با آن روی پردهها حضور داشت، «اف یک» با تمرکز بر مسابقات اتومبیلرانی فرمول وان بود.
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