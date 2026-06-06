تحلیلگر نظامی آمریکا: واشنگتن از اوکراین ناامید شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد، آمریکا در قبال اوکراین احساس ناامیدی می کند چرا که این کشور برای تداوم جنگ با روسیه دست به هر کاری می زند.

ریتر پیشتر نیز گفته بود، روسیه در موضع قدرت قرار دارد و به پیروزی هایی در میدان نبرد دست پیدا کرده است. ممکن است شما چیز بسیار ترسناکی را مشاهده کنید. جنگ در اوکراین وارد مرحله جدیدی می شود. اقتصاد روسیه باثبات است و این کشور دیپلماسی فعالی را در خارج به راه انداخته است. مسکو راهبرد چند قطبی برای مقابله با هژمونی آمریکا را در پیش گرفته بنابراین در میدان اقتصاد و سیاست دست برتر را دارد.

ریتر تصریح کرد، این در حالی است که ناتو بسیار ضعیف است و نمی تواند در برابر روسیه مقاومت کند. ناتو توان انجام هیچ کاری را ندارد؛ نه منابع دارد و نه امکانات. بدون شک روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.