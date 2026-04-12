ریتر: ۴۰ سال تلاش آمریکا نابود شد؛ واشنگتن شکست سنگینی خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا در یک مصاحبه تاکید کرد: حملات علیه ایران آمریکا را از تمام شرکای اصلی خود محروم کرد.

وی اضافه کرد: این روند عملا باعث از بین رفتن ناتو و انزوای کشورهای عربی شد. این حملات اشتباه راهبردی فاحشی بود. تمام جهان تغییر کرده است. من این تحولات را عامل پایان دادن به امپراتوری می دانم.

ریتر تصریح کرد: ترامپ و روبیو از خارج کردن ۱۰۰ هزار نیرو از اروپا صحبت کرده اند. این پیام یک دفاع جمعی است. تحولات یک ماه و نیم گذشته در ایران باعث شد ۴۰ سال از تلاش های آمریکا برای جذب متحدان در سراسر جهان را نابود کند.

وی گفت: تمام روابط راهبردی آمریکا که موضع ژئوپولیتیک ما را طی ۴۰ سال گذشته مشخص می کرد به ویژه در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از بین رفت. این یک شکست راهبردی سنگین برای آمریکا است. موضوع از درگیری صرف با ایران فراتر رفته است.