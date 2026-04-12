  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

ریتر: ۴۰ سال تلاش آمریکا نابود شد؛ واشنگتن شکست سنگینی خورد

تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات آمریکا به شکست فاحش واشنگتن در برابر ایران و نابودی تمام روابط راهبردی این کشور اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا در یک مصاحبه تاکید کرد: حملات علیه ایران آمریکا را از تمام شرکای اصلی خود محروم کرد.

وی اضافه کرد: این روند عملا باعث از بین رفتن ناتو و انزوای کشورهای عربی شد. این حملات اشتباه راهبردی فاحشی بود. تمام جهان تغییر کرده است. من این تحولات را عامل پایان دادن به امپراتوری می دانم.

ریتر تصریح کرد: ترامپ و روبیو از خارج کردن ۱۰۰ هزار نیرو از اروپا صحبت کرده اند. این پیام یک دفاع جمعی است. تحولات یک ماه و نیم گذشته در ایران باعث شد ۴۰ سال از تلاش های آمریکا برای جذب متحدان در سراسر جهان را نابود کند.

وی گفت: تمام روابط راهبردی آمریکا که موضع ژئوپولیتیک ما را طی ۴۰ سال گذشته مشخص می کرد به ویژه در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از بین رفت. این یک شکست راهبردی سنگین برای آمریکا است. موضوع از درگیری صرف با ایران فراتر رفته است.

کد مطلب 6798930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      3 1
      پاسخ
      ادامه این جنگ به نفعه امریکا نیست این یک جنگ غیر قانونی ،غیر اخلاقی وغیرانسانیه وربطی هم به امریکا نداره وبه ضرر امریکاست
    • احمد IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      2 1
      پاسخ
      آمریکانمیتونه باجنگ،ملت ۹۰میلیونی ایران روتسلیم کنه وبه خواسته های غیرمنطقی خودش برسه.تجاوزبه خاک ایرانیان،بزرگترین اشتباه تاریخ آمریکابودوتاوان سختی برای متجاوزان داشته وخواهدداشت.ایران یک کشورمسلمان شیعه وپیوسته یارمظلومان وستمدیدگان جهان است،نه آغازگرجنگ بوده ونه خطری برای کشورهای سراسرجهان داشته.ایران کشوری صلح طلب وایستاده درمقابل زورگویان ومتجاوزان است.ایران درصدد تولیدسلاح هسته ای نبوده ونیست اماآیاداشتن سلاح هسته ای برای کشورهای متجاوزوجنایتکارآمریکاواسرائیل خطربزرگی برای جهان نیست؟

