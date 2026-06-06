به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری، گزارش «سیمای بهرهوری ۱۴۰۴» با هدف ارائه تصویری واقعبینانه و نسبتاً جامع از وضعیت بهرهوری در سطوح ملی، بخشی و دستگاهی تهیه شده است. این گزارش با اتکا به دادههای آماری و روشهای تحلیلی، ضمن تبیین وضعیت موجود، زمینههای بهبود و فرصتهای سیاستی را نیز بازتاب میدهد.
اهمیت این گزارش از آن جهت دوچندان است که دادهها و شاخصهای آن عمدتاً به دوره پیش از جنگ مربوط میشوند و میتوانند به شناسایی حوزههای دارای ضعف ساختاری و نیز تحلیل ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشور در آینده کمک کنند.
بر اساس این گزارش، آخرین شاخصهای اقتصادی، در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی کشور ۳.۱ درصد بوده که ۶۷ درصد آن (۲.۱ واحد درصد) از محل بهرهوری تأمین شده است، با این حال، میانگین رشد بهرهوری در افق بلندمدت ۵۰ ساله تنها ۰.۲ درصد برآورد میشود که بیانگر فاصله معنادار با اقتصادهای پیشرو آسیایی است. جمعبندی این «تصویر کلان رشد» نشان میدهد، علیرغم بهبودهای اخیر، پایداری بهرهوری همچنان یکی از چالشهای اصلی و تعیینکننده برای مسیر رشد آینده کشور است.
گزارش «سیمای بهرهوری ۱۴۰۴» در ۶۸ صفحه منتشر شده و شامل ۳ فصل زیر است:
مبانی بهرهوری؛ چارچوب مفهومی بهرهوری و عوامل تعیینکننده آن را در سه سطح عوامل در اختیار بنگاه، عوامل زمینهای و عوامل در اختیار دولت تبیین شده است.
نماگرهای بهرهوری؛ مهمترین نماگرهای بهرهوری در سطح کلان، شرکتهای دولتی، خدمات کلیدی دولت و اتلاف بررسی و روندهای آنها در سالهای اخیر تحلیل شده است که زمینه لازم برای ارزیابی عملکرد و شناسایی چالشها و ظرفیتهای ارتقای بهرهوری را فراهم میکند.
نظام ملی بهرهوری؛ با تبیین گونههای احکام طرح نظام ملی بهرهوری و با تکیه بر مدل مفهومی بهرهوری، عملکرد اجزای مختلف نظام ملی بهرهوری با رویکرد تحلیل محتوا بررسی و وضعیت نمونه اقدامات در قالب نقشه حرارتی گزارش شده است.
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