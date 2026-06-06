معصومی: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پل فومن تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی ظهر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه امام شهیدان و همچنین گرامیداشت ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: از زحمات اصحاب رسانه که همواره پیگیر مطالبات مردمی بوده‌اند و همچنین حضور پرشور بیش از ۹۰ شبه مردم در میدان قدردانی، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی فومن گفت: این پروژه متأسفانه حدود ۱۸ سال به دلیل بازی‌های سیاسی و برداشت‌های مختلف از اینکه پل ساخته شود، تخریب گردد یا میدان احداث شود، به صورت یک «جنازه» در ورودی شهرستان رها شده بود.

من فنی نیستم، تکلیف این جنازه را مشخص کنید

معصومی افزود: در جلسه‌ای با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی، یکی از معاونان سابق اعلام کرد که قرار بر تخریب و احداث زیرگذر است و از من خواست مجوز تخریب اخذ شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تصریح کرد: بنده به شدت اعتراض خود را اعلام و بیان کردم که برای چه کاری باید مجوز دریافت کنم؟ این جانب نه متخصص فنی هستم و نه رشته عمران خوانده‌ام. تنها تأکید من این است که این سازه نیمه‌کاره که به یک «جنازه» در ورودی شهرستان تبدیل شده، باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: گفتم حرف من این است که تکلیف این «جنازه» از ورودی شهر من برداشته شود؛ خواه زیرگذر احداث کنید، خواه میدان یا پل، به من ارتباطی ندارد. وزیر از این موضع استقبال کرد و گفت اجازه دهید بازدیدی میدانی انجام دهم.

معصومی افزود: در تمام نطق‌های خود در مجلس شورای اسلامی، هر بار که میکروفون من روشن می‌شد، یکی از تذکرات من موضوع تقاطع غیرهمسطح فومن بود تا اینکه وزیر راه برای بازدید میدانی حضور یافت.

تغییر مسیر و پیشرفت ۲۰ درصدی

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس اضافه کرد: هفته بعد، جلسه مشترک کارشناسان برگزار شد و خود کارشناسان به همراه وزیر مصوب کردند که احداث پل (تقاطع غیرهمسطح) در اولویت قرار گیرد. آقای نیکزاد نایب‌رئیس مجلس نیز به دلیل ملاحظات کریدوری اصرار داشتند که اگر در این محدوده میدان احداث شود، آن محور ترافیکی که سایر مناطق را پوشش می‌دهد، عملاً بی‌فایده خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی این بود که مسیر ورودی از رشت به فومن به دیوار برخورد می‌کرد و رانندگان مجبور بودند از مسیر صومعه‌سرا تردد کنند که این مشکل با تغییرات طرح برطرف شده و هم‌اکنون پایین میدان باز شده است.

معصومی با اشاره به وضعیت فعلی پروژه اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر حدود ۶ ستون از پروژه بالا آمده و با وجود تمام حوادث و مشکلات یک سال و نیم اخیر، این پروژه تعطیل نشده و حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: این پروژه از جمله طرح‌های بزرگ و دشوار است. به طور میانگین هر دو روز یک بار شمع‌کوبی انجام می‌شود. در مجموع ۱۹۶ شمع برای این پروژه مورد نیاز است که تاکنون نزدیک به ۱۰۰ شمع آن کوبیده شده است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دو روز قبل در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، موضوع تخصیص اعتبار مطرح شد که مقرر گردید ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید تخصیص یافته و در اختیار پیمانکار قرار گیرد. پیش‌بینی این است که با تزریق این اعتبار، ان‌شاءالله این پروژه ضروری طی دو الی سه سال آینده به سرانجام رسیده و ورودی شهر فومن از شر این «جنازه» ۱۸ ساله نجات یابد.