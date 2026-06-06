به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، امید صدیقی این خبر را در کارگاه آموزشی یک روزه توانمندسازی تشکل‌ها و جوامع محلی برای بهبود مدیریت پسماندهای ساحلی در چارچوپ پروژه منطقه‌ای مدیریت زباله های دریایی دریای خزر که در روز ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در دانشگاه تربیت مدرس نور برگزار شد، اعلام کرد و افزود: این پروژه در ایران با مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌شود.



وی افزود: یکی از مهمترین بخش های این پروژه، تقویت جوامع محلی برای بهبود مدیریت پسماند سواحل دریای خزر است که با توجه به اهمیت این بخش از پروژه، برنامه ریزی دقیقی برای مشارکت جوامع محلی انجام گرفته است.



او ادامه داد: به همین منظور با همکاری دفتر مشارکت های مردمی، از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد با تجربه و فعال در استان های شمالی برای ارایه طرح های پیشنهادی دعوت شد. در این راستا برای آشنایی بیشتر با اهداف پروژه و نحوه تهیه پیشنهاد فنی، کارگاه آموزشی یک روزه توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی برای بهبود مدیریت پسماندهای ساحلی در چارچوپ پروژه منطقه ای مدیریت زباله های دریایی برگزار شد.



صدیقی تصریح کرد: در این نشست، اهداف، برنامه‌ها و رویکردهای اجرایی پروژه منطقه‌ای مدیریت زباله‌های دریایی دریای خزر برای نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد تشریح شد و زمینه‌های همکاری و مشارکت این تشکل‌ها در اجرای برنامه‌های محلی مورد بررسی قرار گرفت.



او با اشاره به نقش مهم جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حفاظت از محیط زیست دریایی اظهار داشت: محورهای اصلی طرح‌های کوچک‌مقیاس قابل ارائه برای بهبود مدیریت پسماندهای ساحلی دریای خزر، به ویژه در زمینه کاهش پسماندهای پلاستیکی، در این نشست معرفی شد و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه اجرای مؤثر این طرح‌ها مطرح کردند.



مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت جوامع محلی، یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامه‌های حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماندها در سواحل دریای خزر به شمار می‌رود.

