آلودگی هوا با میگرن مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق یافته‌های منتشر شده، آلودگی هوا- از اگزوز ماشین گرفته تا دود صنعتی- عامل مهمی در بروز میگرن است، به ویژه هنگامی که با الگوهای خاص آب و هوایی ترکیب شود.

برای این مطالعه، محققان ۷۰۳۲ نفر را به طور متوسط به مدت ۱۰ سال دنبال کردند.

آنها همچنین سطح روزانه آلاینده‌های موجود در هوا مانند دی اکسید نیتروژن (NO₂) و ذرات معلق (PM۲.۵) که از ترافیک و نیروگاه‌ها ناشی می‌شوند، و همچنین شرایط آب و هوایی را ردیابی کردند.

سپس آنها این اطلاعات را با مراجعه به بیمارستان یا مطب پزشک برای میگرن حاد مقایسه کردند. این مقایسه همچنین هفت روز قبل از مراجعه و سوابق داروخانه را بررسی کرد تا ببیند افراد به چه تعداد دوز داروی میگرن، به نام تریپتان، نیاز دارند.

محققان دریافتند که در روزهایی که کیفیت هوا کاهش می‌یابد، مراجعه به بیمارستان برای میگرن حاد افزایش می‌یابد.

به طور خاص:

- افرادی که در معرض افزایش ناگهانی NO₂ قرار می‌گیرند،۴۱٪ بیشتر احتمال دارد که به دنبال مراقبت‌های اورژانسی برای میگرن باشند.

- میزان بالای تابش خورشیدی و اشعه ماوراء بنفش خطر مراجعه را ۲۳٪ افزایش می‌دهد.

کمترین میزان مراجعه به پزشک در روزهایی با میزان آلودگی کمتر از حد متوسط رخ می‌دهد.

افرادی که در معرض سطوح بالای NO۲ قرار دارند، ۱۰٪ بیشتر از افراد بدون مواجهه با این آلاینده‌ها، احتمال دارد که داروهای میگرن را به میزان زیاد مصرف کنند.

افرادی که به طور مداوم در معرض سطوح بالای PM۲.۵ قرار دارند، ۹ درصد بیشتر احتمال دارد که از این داروها استفاده کنند.

دکتر «ایدو پلس»، سرپرست این مطالعه، گفت: «این نتایج نشان می‌دهند که برای افرادی که از ابتدا مستعد ابتلا به میگرن هستند، عوامل محیطی ممکن است دو نقش داشته باشند.»

وی در ادامه افزود: «عوامل میان‌مدت مانند گرما و رطوبت ممکن است خطر حملات را تغییر دهند، در حالی که عوامل کوتاه‌مدت مانند افزایش ناگهانی سطح آلودگی ممکن است باعث حملات شوند.»

این مطالعه همچنین به یک هم‌افزایی عجیب بین آب و هوا و مه دود اشاره کرد.

دمای بالا و هوای خشک اثرات آلودگی ترافیکی را بدتر کرد. برعکس، شرایط سرد و مرطوب تأثیر ذرات ریز دوده (PM۲.۵) را تشدید کرد. این نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی، که فرکانس امواج گرما و توفان‌های گرد و غبار را افزایش می‌دهد، می‌تواند باعث افزایش میگرن در مناطق آلوده شود.

پلس توضیح داد: «از آنجایی که تغییرات اقلیمی، فراوانی امواج گرما، توفان‌های گرد و غبار و آلودگی را تشدید می‌کند، ما باید این عوامل خطر محیطی را در راهنمایی‌های خود برای افراد مبتلا به میگرن بگنجانیم.»

محققان خاطرنشان می‌کنند که مطالعات بیشتر با استفاده از معیارهای دیگر برای فعالیت میگرن در پی آلودگی مورد نیاز است.